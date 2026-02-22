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ככל הנראה בלחץ של הרפורמים, ראש הממשלה נתניהו הורה לבטל את הדיון של וועדת השרים לאחר ההחלטה של בג"ץ | השר לוין לא היה מרוצה מההחלטה ומסר בהודעה שהוציא: "אני קורא לכל חברי הכנסת, ובפרט לחברי הקואליציה לעשות כן ולומר לבג״ץ עד כאן" (חדשות משפט)