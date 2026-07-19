ישיבת תורה אור ירושלים

ישיבת תורה אור היא מוסד תורני מוביל בירושלים, שנוסד על ידי הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל (1931-2012), שהיה ראש הישיבה במשך עשרות שנים. הישיבה ממוקמת בשכונת מעלות דפנה בירושלים ומשמשת מרכז לימוד תורה בינלאומי המושך תלמידים מרחבי העולם. המוסד התפתח לאחד ממוסדות התורה המרכזיים בעיר הבירה, עם דגש על לימוד עמוק ויסודי של התלמוד וההלכה.

רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל היה ידוע כאחד מגדולי הדור, פוסק הלכה מובהק ומחנך דגול. הוא הקים את הישיבה מתוך חזון ליצור מרכז תורני שיאפשר לתלמידים מכל רקע להתעמק בלימוד התורה ברמה הגבוהה ביותר. במשך שנות הנהגתו, הישיבה צמחה והתרחבה, והפכה למוסד המונה מאות תלמידים ובוגרים הפזורים ברחבי העולם.

הישיבה מתאפיינת בשיטת לימוד ייחודית המשלבת עיון מעמיק בסוגיות התלמוד עם הכרת ההלכה הפסוקה. תלמידי הישיבה עוסקים בלימוד אינטנסיבי של הגמרא, ראשונים ואחרונים, תוך דגש על הבנה עמוקה ויסודית של החומר הנלמד. שיטת הלימוד בישיבה משלבת שיעורים קבועים של ראשי הישיבה עם לימוד עצמאי בחברותות.

המוסד כולל מספר מסלולי לימוד המותאמים לרמות שונות של תלמידים, החל מבחורים צעירים ועד לאברכים נשואים. הישיבה מפעילה גם כולל לאברכים המאפשר לנשואים להמשיך בלימוד תורה ברמה גבוהה. בנוסף, הישיבה מפעילה תוכניות מיוחדות לבעלי תשובה ולתלמידים מחו"ל המעוניינים להתחיל את דרכם בעולם הישיבות.

לאחר פטירתו של הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל בשנת 2012, הישיבה ממשיכה לפעול על פי המסורת והדרך שהניח. ראשי הישיבה הנוכחיים ממשיכים את מורשתו החינוכית והתורנית, תוך שמירה על האופי והרוח המיוחדים של המוסד. הישיבה ממשיכה למשוך תלמידים איכותיים ומהווה כר גידול לדור חדש של תלמידי חכמים.

הישיבה ידועה גם בפעילותה הקהילתית ובמעורבותה בחיי הציבור החרדי בירושלים. בוגרי הישיבה משמשים ברבנות, בחינוך ובהוראה במוסדות תורניים רבים בארץ ובעולם. רבים מהם הקימו בעצמם מוסדות תורה והמשיכו את דרכו של ראש הישיבה בהפצת התורה והחינוך.