ניו יורק יאנקיז (New York Yankees) היא קבוצת בייסבול מקצוענית המשחקת בליגת העל של בייסבול המקצועני (MLB) בארצות הברית. הקבוצה, המכונה גם "הפסים" (The Pinstripes) או "הבומברים מהברונקס" (The Bronx Bombers), נחשבת לאחת הזכיות והמצליחות ביותר בהיסטוריה של הספורט האמריקאי, עם 27 אליפויות בסדרת העולם - יותר מכל קבוצה אחרת בליג.

הקבוצה נוסדה בשנת 1901 והחלה לשחק בניו יורק בשנת 1903. היאנקיז משחקים במגרש הביתי שלהם, אצטדיון יאנקי (Yankee Stadium) בברונקס, שנפתח בגרסתו החדשה בשנת 2009. הקבוצה ידועה במדי הבית הלבנים המפורסמים עם הפסים האנכיים הכחולים, ובסמל הלוגו האייקוני שלה - האות NY המשולבת.

לאורך ההיסטוריה שלה, היאנקיז היו ביתם של כמה מהשחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הבייסבול, כולל בייב רות', לו גריג, ג'ו דימאג'יו, מיקי מנטל, יוגי ברה, רג'י ג'קסון, ודרק ג'יטר. שחקנים אלה הפכו לאגדות לא רק בעולם הבייסבול אלא בתרבות האמריקאית בכלל.

הקבוצה משחקת במחלקה המזרחית של הליגה האמריקאית (American League East), ומתחרה במשחקי דרבי מסורתיים מול קבוצות כמו בוסטון רד סוקס, שנחשבת ליריבה המושבעת שלה. התחרות בין שתי הקבוצות היא אחת העזות והמפורסמות ביותר בספורט האמריקאי.

היאנקיז ידועים גם כאחת הקבוצות היקרות והעשירות ביותר בספורט המקצועני העולמי. הקבוצה משקיעה סכומים עצומים בשחקנים מובילים ובתשתיות, ונחשבת למותג ספורט גלובלי עם מעריצים ברחבי העולם. הלוגו של הקבוצה הפך לסמל תרבותי שמופיע על מוצרים רבים מעבר לעולם הספורט.

בשנים האחרונות, היאנקיז ממשיכים להיות מועמדים קבועים לפלייאוף ומתחרים על אליפות הסדרה העולמית. הקבוצה מושכת תשומת לב תקשורתית רבה, הן בארצות הברית והן ברחבי העולם, והמשחקים שלה מושכים קהל רב הן באצטדיון והן בשידורי טלוויזיה.