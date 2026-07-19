הרב חיים פנחס שיינברג זצ"ל

הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל (תרע"ה-תשע"ב, 1915-2012) היה אחד ממגדולי הדור האחרון, ראש ישיבת תורה אור בירושלים ופוסק הלכה מובהק. הרב שיינברג נולד בפולין, עלה לארצות הברית בצעירותו והקים את ישיבת תורה אור בשכונת קרית מטרסדורף בירושלים. במשך עשרות שנים שימש כמורה דרך לאלפי תלמידים מכל רחבי העולם, והיה ידוע בגדלותו בתורה, בהנהגתו הייחודית ובמסירותו לכל פונה.

ישיבת תורה אור, שאותה הקים והנהיג הרב שיינברג, הפכה לאחת הישיבות המובילות בעולם התורני. הישיבה התמחתה בקליטת בעלי תשובה ותלמידים מחו"ל, והרב שיינברג היה ידוע ביכולתו הייחודית לקרב לבבות לתורה ולחבב עליהם את לימוד התורה. שיטת הלימוד בישיבה שילבה עיון מעמיק בגמרא ובראשונים עם דגש על הבנה עמוקה ויסודית של הסוגיות.

הרב שיינברג נודע כפוסק הלכה בעל שם עולמי, ורבים פנו אליו בשאלות הלכתיות מורכבות מכל קצווי תבל. תשובותיו ההלכתיות התאפיינו בחריפות, בקיאות עצומה במקורות ובהבנה עמוקה של המציאות העכשווית. הוא חיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה, וכתביו נחשבים למקור סמכות בעולם התורני.

במשך שנות חייו הארוכות, הרב שיינברג שימש כדמות מנהיגות מרכזית בציבור החרדי בירושלים ובעולם. הוא היה חבר במועצת גדולי התורה והשתתף בהכרעות חשובות בנושאים ציבוריים ודתיים. למרות גילו המופלג, המשיך ללמד וללמוד עד ימיו האחרונים, והיה מופת של מסירות לתורה ולתלמידים.

מורשתו של הרב שיינברג ממשיכה לחיות דרך אלפי תלמידיו הפזורים ברחבי העולם, רבים מהם משמשים כרבנים, ראשי ישיבות ומחנכים. ישיבת תורה אור ממשיכה לפעול על פי דרכו וגישתו החינוכית, ומהווה מרכז תורני חשוב בירושלים. ספריו ושיעוריו ממשיכים להיות נלמדים ומופצים, ומשפיעים על דורות של לומדי תורה.

הרב שיינברג היה ידוע גם במידותיו הטובות, בענוותנותו ובאהבתו לכל אדם. תלמידיו מעידים על נגישותו, על הזמן הרב שהקדיש לכל פונה, ועל יכולתו לראות את הטוב בכל אדם. דרכו בחינוך שילבה תורה עם דרך ארץ, והדגישה את החשיבות של מידות טובות לצד לימוד התורה.