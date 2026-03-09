משפטו הדרמטי של אקרם איממולו, ראש עיריית איסטנבול והיריב המרכזי של הנשיא ארדואן, נפתח היום תחת אישומים כבדים בשחיתות וניהול ארגון פשיעה | עם פוטנציאל לעונש מצטבר של למעלה מ-2,000 שנות מאסר, ההליך המשפטי מאיים להכריע את עתידו הפוליטי של האיש שסומן כמי שעשוי לרשת את הנהגת טורקיה (העולם הערבי)
הנשיא טראמפ עורר סערה כשאמר כי "אמריקנים רבים היו שמחים אילו היה דיקטטור במדינה", לאחר שחתם על צו להעמדה לדין של מי שמשחית את דגל ארה"ב | הוא תקף את מבקריו על כך שאינם מעריכים את מאבקו בפשיעה ובהגירה, והגן על השימוש בכוחות המשמר הלאומי | מתנגדיו טענו כי מדובר בניסיון להשתלט על ערים דמוקרטיות, אך טראמפ הבהיר: "אני לא דיקטטור" (בעולם)
ליו ג'יאנצ'או, דיפלומט בכיר שנחשב למועמד מוביל לתפקיד שר החוץ של סין, נעצר בתחילת אוגוסט בצל חקירה של הרשויות | היעלמותו יוצאת הדופן מעוררת חששות על משבר בצמרת מדיניות החוץ הסינית | ליו נודע בסגנונו הפתוח ונסיעותיו התכופות ברחבי העולם, כצפוי, סיבת המעצר לא פורסמה (בעולם)
שני זרים, אסירים לשעבר במערכת הכליאה הסינית האכזרית, שרדו כדי לספר את הזוועות שעברו בבית הכלא של המפלגה הקומוניסטית | "שיטת הנקודות", התעללות פסיכולוגית, הרעבה ומניעת מקלחת - הם רק מעט מזעיר ממה שעברו האסירים שמצאו את עצמם בצד הלא נכון של הסורג | כדרכן של מדינות טוטליטריות, רק מעט מהמידע הפנימי זולג החוצה. באורח נדיר, הידיעה שתוארה ב-BBC הגיעה באמצעות מסכת קורונה חצויה (מגזין כיכר)
לאחר שאמש הודיעה הועדה לבחירת שופטים על בחירת יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, הבוקר (שני) שר התקשורת שלמה קרעי תוקף את השופט יצחק עמית ומינויו לנשיא בית המשפט העליון: "נטל את הכתר לעצמו בכוח הזרוע, והניח אותו על ראשו" (פוליטי)