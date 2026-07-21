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שנתיים אחרי 

סיכול של עשרות מדינות: כך תכנן חמאס פיגוע "בסגנון 7 באוקטובר" נגד יהודים באירופה

ארגון הטרור חמאס תכנן פיגועי ענק נגד מטרות יהודיות ברחבי אירופה "בסגנון שבעה באוקטובר" | לפי הדיווח, הפיגוע תוכנן להתרחש שנתיים אחרי ה-7 באוקטובר 2023 וסוכל בסייעתא דשמיא (חדשות) 

מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

תחקיר של העיתון השווייצרי Neue Zürcher Zeitung חשף כי ארגון הטרור חמאס תכנן במשך שנים להרחיב את פעילותו לאירופה. במסגרת התוכנית, שהוגדרה בדיווח כמעין " שני" על אדמת היבשת, מופו יעדים ישראליים, יהודיים ומערביים לביצוע מתקפות נרחבות ומתואמות.

הנתונים, המתבססים על חומרי חקירה של רשויות הביטחון והתביעה הפדרלית בגרמניה, מצביעים על שינוי דרמטי בפעילות הארגון. בניגוד להצהרות העבר של חמאס כי פעילותו מוגבלת לשטחי ישראל והרשות הפלסטינית, חומרי החקירה מלמדים על בניית יכולת מבצעית מודיעינית ולוגיסטית באירופה שנים רבות לפני מתקפת 7 באוקטובר.

על פי הערכות גורמי הביטחון בגרמניה, ארגון הטרור תכנן להוציא לפועל את גל הפיגועים סביב יום השנה השני למתקפת 7 באוקטובר. התוכנית סוכלה בעקבות מבצעי מודיעין נרחבים וגל מעצרים שבוצע בשורת מדינות, בהן גרמניה, אוסטריה, דנמרק, בריטניה, יוון וקפריסין.

החקירות חשפו רשת מוברחת של אמצעי לחימה שעברה בין דנמרק, גרמניה ואוסטריה, וכללה רובה סער AK-47, אקדחים ומאות כדורי תחמושת. בעיר וינה, ששימשה כמרכז לוגיסטי, אותרו מטעני חבלה ומצבורי נשק, ובלונדון נעצר חשוד בקשר לתשתית זו. עד כה הורשעו בגרמניה ארבעה פעילי חמאס.

חמאס7 באוקטוברפיגועי טרור באירופה

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