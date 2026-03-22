מחקר של אקדמאים שנבדק על ידי סוכנות הידיעות 'רויטרס' מצביע על כך שסוללת ההגנה האווירית פטריוט שמופעלת על ידי ארצות הברית ככל הנראה שיגרה טיל שהיה מעורב בפיצוץ שפצע עשרות אזרחים והרס בתים בבחריין.

בפיצוץ שארע ב-9 במרץ נפגעו 32 בני אדם, כולל ילדים, וחלקם באורח חמור. באותו יום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ציין ברשת החברתית X כי רחפן איראני תקף שכונה מגורים בבחריין.

בחריין הודיעה מאוחר יותר כי טיל פטריוט היה מעורב בפיצוץ בשכונת מחזזה באי סיטרה, מול חופי הבירה מנאמה, שם נמצא גם מפעל נפט.

דובר ממשלת בחריין מסר כי הטיל הצליח ליירט את הרחפן האיראני באוויר והציל חיים. לדבריו, הנזק והפציעות שנגרמו לא היו כתוצאה מפגיעה ישירה של הטיל או הרחפן בקרקע.

בתגובה לשאלות שנשלחו לבית הלבן בנושא, בכיר אמר שארצות הברית "מכתיבה" את יכולתה של איראן לירות או לייצר רחפנים וטילים, והוסיף כי הצבא האמריקאי "לעולם אינו מכוון לאזרחים". הבכיר לא ענה על שאלות ספציפיות בנוגע לפגיעה מטיל הפטריוט.