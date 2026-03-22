חיילים תאילנדים חמושים ברובים ישראליים מסוג 'תבור' פרצו בטנק את הכניסה לכפר בקמבודיה, ברקע העימות המתפתח | במהלך הלילה דווח על התרחבות הקרבות לאורך הגבול, ועל מאות אלפי אזרחים שברחו מבתיהם משני צידיו (בעולם)
נתניהו זימן את הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון כץ לפגישה הבהרה, לאחר העימות המתוקשר של השניים | כץ מצידו מאשים את זמיר בכך שהסיק מסקנות על בסיס תחקירי ה7.10 שאינם כשירים, וכי לא בדק לעומק את תוכנית "חומת יריחו" | העימות המלא (צבא)
עימות חריג פרץ בין ראש השב"כ דוד זיני לבין הרמטכ"ל אייל זמיר, במהלך אחד מהדיונים הביטחוניים בו השתתף ראש הממשלה וגורמים נוספים | המחלוקת: תחומי אחריות שנפלנו בין גופי הביטחון הגדולים | זמיר הטיח בזיני: "אתם לא אלה שתיתנו לי התראה? לא, צה"ל ייתן את ההתראות. לא אתה" (מדיני, צבא)
גורם מערבי בלבנון טוען כי הסיכוי לעימות מול ישראל הוא גבוה במיוחד ואף לא ניתן למנוע אותו | לדבריו: המתיחות קיימת - בשל הרצון הישראלי לראות את חיזבאללה מתפרק מנשקו, צעד שלא ימומש ב-100 אחוז (העולם הערבי)
עימות חריג התפתח לו במהלך הישיבה הביטחונית בראשות נתניהו - זמיר לרה"מ: למה הבן שלך כותב נגדי?" נתניהו השיב לו: "אל תאיים בהתפטרות בתקשורת " | בהמשך הדיון הרמטכ״ל הזהיר מפני ״מלכודת״, נתניהו הגיב לו: ״השיטות שלכם לא עבדו ולא הובילו" | הקבינט המורחב, צפוי להתכנס בהמשך השבוע (מדיני)
העימות בישיבת וועדת השרים לחקיקה - הגיעו לידי 'בבלי' - בהקלטות מהדיון: השר לוין נשמע אומר ליועץ המשפטי: "אתם פשוט לא עונים לשרים בנושאים מקצועים שהם אפילו לא שנויים במחלוקת, זאת לא דרך ההתנהלות" | גיל לימון השיב לו: "אנחנו עובדים קשה כדי לתת מענה, אם יש למישהו בעיה נקודתית אתה טועה" (פוליטי)
אמש - שני - נערך דיון סוער בקבינט בנוגע לאפשרות של חתימה על עסקת חטופים, במהלך הדיון נרשמו עימותים בין הדרג המדיני לצה"ל | נתניהו תקף את צה"ל: "נשאיר את חמאס שם? על גופתי" | סמוטריץ': "לא אמרתי שאני לא מוכן לשחרור החטופים, אבל אני לא מוכן לשעבד את כל המלחמה לזה" (מדיני)
בכנס בקרית שמונה התעמת יאיר גולן עם תושב שקרא לו להוריד את הדרגות - והתקרב אליו בצורה מאיימת ואף דחף אותו | ברקע נשמעו תושבים: "מה שאתה אומר זה דברים שמזעזעים אותנו. אל תרים עליו ידיים, אל תרים ידיים, צא החוצה בכלל אין לך מה לחפש פה" (בארץ)
תמלילים חדשים מהעימות שנערך בשבוע שעבר, בין אלי פלדשטיין ליונתן אוריך, פורסמו הערב | פלדשטיין: "כל מה שעשיתם, תכננתם מראש" - אוריך: "אל תדבר איתי, זה שיבוש" | במקרה נוסף פלדשטיין נשאל אם הוא עובד אצל קטאר, והשיב "חחח" (פוליטי, משפט)