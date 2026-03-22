"יעשה הכל חוץ מלתפוס עמדה": טראמפ משתף מערכון הלועג לסטארמר

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף קטע מתוכנית “סאטרדיי נייט לייב UK” שבו לועגים לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על התנהלותו סביב מצר הורמוז והעימות עם איראן.

במערכון, השחקן מגלם את סטארמר כמי שחושש לענות לשיחת טלפון מטראמפ, ולבסוף פונה לייעוץ מיועץ צעיר מדור ה־Z כיצד לשמור על “היחסים המיוחדים” עם נשיא ארצות הברית. במהלך הקטע הוא אומר “אעשה כל דבר, חוץ מלתפוס עמדה”.

מתיחות מדינית גוברת

המתיחות בין טראמפ לסטארמר גברה עם פרוץ העימות מול איראן, כאשר הנשיא האשים את ראש הממשלה הבריטי בכך שהוא מתמהמה יתר על המידה באישור שימוש אמריקאי בבסיסים בריטיים באזור.