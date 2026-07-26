לקראת שיא עונת החופשות והנופש, מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט משיקה קמפיין פוליטי יוצא דופן: שלטי חוצות ענק המכוונים ישירות לישראלים הנופשים בחו"ל. הקמפיין, שנחשף בימים אלו בקפריסין - אחד מיעדי החופשה המבוקשים ביותר בקרב הציבור הישראלי - דומה לקמפיינים שהרימו בעבר מפלגות 'כחול לבן' ו'העבודה' לנופשים בחו"ל. תאגיד השידור 'כאן' עותר לבג"ץ: "קרעי מוביל מסע ענישה נגדנו" דוד ישראלי | 12:14 השלטים הוצבו בצדי דרכים מרכזיות ובסמוך לעורקי תחבורה מובילים לערים המרכזיות ולמוקדי הנופש בקפריסין. על השלטים מופיעים מסרים כגון "נחתם? נהניתם? עכשיו חוזרים ומנצחים!" ו"ישראלים, תהנו! מגיע לכם" - ניסיון לתפוס את תשומת הלב של הנופשים דווקא ברגעי ההרפיה והניתוק מהשגרה.

ל'בבלי' נודע כי קפריסין היא רק יעד ההשקה הראשוני של הקמפיין. במטה המפלגה מתכננים להציב שלטי חוצות נוספים ביעדי נופש מרכזיים באירופה ובאגן הים התיכון, שבהם צפויה נוכחות גבוהה של ישראלים במהלך השבועות הקרובים. המהלך מציג אסטרטגיה פוליטית מעניינת: פנייה ישירה אל האזרח הישראלי דווקא מחוץ לגבולות המדינה, בניסיון לחבר בין הלך הרוח של הנופשים לבין המותג הפוליטי.