ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, יזם לאחרונה פגישה ממושכת עם ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט. הפגישה, שנערכה בסתר, נחשפה היום (ראשון) בדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, ומצטרפת לשורה של מפגשים שקיים ראש השב"כ עם דמויות פוליטיות בכירות בתקופה האחרונה.

על פי הפרסומים, את הפגישה יזם זיני עצמו, זאת ברקע דברים שאמר בנט בראיון לתקשורת. בראיון האמור הבהיר בנט כי "אם המינויים שביצע ראש הממשלה לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה – הם יוחלפו". דבריו אלו, שנתפסו כאזהרה לבכירי מערכת הביטחון, הובילו כנראה את ראש השב"כ ליוזמה הדיפלומטית.

רקע הפגישה: הבהרת עמדת השב"כ

הפגישה עם בנט מתבררת כחלק ממהלך רחב יותר של ראש השב"כ. כזכור, מוריה אסרף פרסמה בחדשות 13 על פגישה שקיים זיני עם גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת 'ישר'. כעת מתברר כי ראש הארגון ביקש להיוועד גם עם בנט, המועמד לראשות הממשלה במסגרת מפלגת 'ביחד'.

מה באמת קרה ליובל? אלו תוצאות החקירה בתחנת אשקלון אריה לוי | 15:54

מטרת הפגישות, על פי הדיווחים, היא להבהיר כי השב"כ פועל בצורה ממלכתית ויעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל דרג מדיני שייבחר. מסר זה נועד כנראה להרגיע את המועמדים לראשות הממשלה ולהבהיר כי מערכת הביטחון תישאר נאמנה לעקרונות המקצועיות והממלכתיות, ללא קשר לזהות המנהיגות הפוליטית.

סוגיות אבטחה ואיומים כלפי בנט

מעבר למסר הממלכתי, השיחה בין זיני לבנט עסקה גם בסוגיות אבטחה קונקרטיות. זאת לאור העלייה המשמעותית באיומים כלפי נבחרי ציבור בכלל, וכלפי בנט בפרט. במהלך השנה האחרונה נחשפו מספר ניסיונות של חוליות טרור לפגוע בראש הממשלה לשעבר, הן במרחב הדיגיטלי והן באופן פיזי.

הפגישה בין זיני לבנט משקפת את המורכבות הייחדית של התקופה הנוכחית, בה מערכת הביטחון נדרשת לנווט בין שמירה על ממלכתיות לבין התמודדות עם איומים ביטחוניים ממשיים כלפי דמויות פוליטיות. בעוד הזירה הפוליטית מתחממת לקראת הבחירות, נראה כי ראש השב"כ פועל באופן יזום כדי להבטיח שהארגון יישאר מחוץ למערבולת הפוליטית.