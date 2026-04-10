ישראל ממשיכה להחריף את הטון המדיני מול מדינות אירופיות המפגינות קו עוין כלפיה. שר החוץ, גדעון סער, החליט היום (שישי) למנוע את המשך השתתפותה של ספרד ב-CMCC – מרכז התיאום האזרחי-צבאי (Civil-Military Coordination Center) הממוקם בקריית גת, אשר הוקם כחלק ממרכיבי תוכנית השלום האזורית של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

על פי הודעת משרד החוץ, ההחלטה הדרמטית התקבלה בתיאום מלא עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הרקע למהלך הוסבר ב"אובססיה האנטי-ישראלית" שמפגינה ממשלת ספרד בראשות פדרו סנצ'ז.

בירושלים טוענים כי מדיניותה של מדריד גורמת לפגיעה חמורה באינטרסים המדיניים והביטחוניים של ישראל, כמו גם באלו של ארצות הברית, במיוחד לאור עמדותיה של ספרד במהלך המלחמה מול איראן.

שר החוץ גדעון סער התייחס להחלטה והסביר את המניעים מאחוריה: "ממשלת סנצ'ז היא בעלת הטיה אנטי-ישראלית כל כך בוטה, עד שהיא איבדה כל יכולת לשמש כגורם מועיל ביישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, ובמרכז ה-CMCC שפועל במסגרת התוכנית".

ממשרד החוץ נמסר כי הודעה רשמית בהתאם להחלטה כבר הועברה לידי שלטונות ספרד. כמו כן, הודגש כי הממשל האמריקני עודכן מראש על כוונתה של ישראל לבצע את המהלך, על מנת להבטיח תיאום מול וושינגטון בנוגע ליוזמת השלום הנשיאותית.