ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום (שישי) בהצהרה חריפה וחסרת פשרות נגד ספרד, והודיע על סילוק נציגיה ממרכז התיאום הביטחוני בישראל. בדבריו התקיפים שרטט נתניהו קו אדום ברור מול מדינות המבקרות את ישראל, והבהיר כי ירושלים תגבה מחיר מעשי ומיידי מכל מדינה שתנהל נגדה "מלחמה מדינית" בזירה הבינלאומית.

במוקד הצהרתו של ראש הממשלה עמדה ההגנה הנחרצת על חיילי צה"ל מול הביקורת הבינלאומית. "מדינת ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו", פתח נתניהו את דבריו.

"ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם. ולכן הנחיתי לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל".

נתניהו הבהיר כי מבחינתו מדובר בקו אדום שאין לחצות: "מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור".

את דבריו חתם נתניהו באזהרה חדה ובלתי מתפשרת, שמופנית לא רק לספרד אלא לכל מדינה שעלולה לנקוט עמדה דומה: "אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי".