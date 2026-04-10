ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום (שישי) בהצהרה חריפה וחסרת פשרות נגד ספרד, והודיע על סילוק נציגיה ממרכז התיאום הביטחוני בישראל. בדבריו התקיפים שרטט נתניהו קו אדום ברור מול מדינות המבקרות את ישראל, והבהיר כי ירושלים תגבה מחיר מעשי ומיידי מכל מדינה שתנהל נגדה "מלחמה מדינית" בזירה הבינלאומית.
במוקד הצהרתו של ראש הממשלה עמדה ההגנה הנחרצת על חיילי צה"ל מול הביקורת הבינלאומית. "מדינת ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו", פתח נתניהו את דבריו.
"ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם. ולכן הנחיתי לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל".
נתניהו הבהיר כי מבחינתו מדובר בקו אדום שאין לחצות: "מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור".
את דבריו חתם נתניהו באזהרה חדה ובלתי מתפשרת, שמופנית לא רק לספרד אלא לכל מדינה שעלולה לנקוט עמדה דומה: "אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי".
הנחייתו של ראש הממשלה מתורגמת בפועל לסילוקה של ספרד ממרכז התיאום האזרחי-צבאי (CMCC) הממוקם בקריית גת. המרכז הוקם כחלק ממרכיבי תוכנית השלום האזורית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ומהווה פורום חשוב לתיאום בינלאומי באזור.
ההחלטה בוצעה בתיאום מלא עם שר החוץ גדעון סער, על רקע מה שמכנים בירושלים "אובססיה אנטי-ישראלית" של ממשלת פדרו סנצ'ז במדריד. כדי להבטיח שהצעד החריג לא יפגע ביחסים עם ארצות הברית ובתוכנית השלום הנשיאותית, עודכן הממשל בוושינגטון מראש על המהלך, והודעה רשמית הועברה לשלטונות ספרד על סיום פעילות נציגיה במרכז.
