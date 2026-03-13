הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
ציידים מהכפר חלחול שפרסו מלכודות לציד ציפורי שיר בשטחי המרעה של גבעת בית ענות בהר חברון, נתפסו על חם בידי רועה צאן מהגבעה. הציידים הצליחו להימלט לכפר, אך המלכודות הוסרו וציפור שהספיקה להילכד שוחררה בידי הרועה. "מצליחים לתקן את ההפקרות ששררה בשטח"
גניבת רכב על ידי פלסטינים הסתיימה במוות של אחד הגנבים כאשר הגנבים תקפו באלימות את בעלי הרכב הישראלים | בשלב מסוים נשקפה סכנת חיים ממשית לאחד מבעלי הרכב והוא ירה באמצעות נשקו באחד הגנבים, מותו נקבע במקום (משטרה)