הרב רמי ברכיהו - רב המשטרה

הרב רמי ברכיהו משמש כרב הראשי של משטרת ישראל בדרגת ניצב משנה (נצ"מ), ומהווה גורם מרכזי בעיצוב היחסים בין המשטרה לציבור החרדי והדתי. ברכיהו נכנס לתפקידו בשנת 2017, כשהוא מחליף את הרב החרדי משה גפני, ומאז הוא פועל ליצירת גשרים ולהתאמות הלכתיות עבור שוטרים דתיים וחרדים. במהלך כהונתו, הוא הקים את רבנות המשטרה והשיק פרויקטים ייחודיים כמו ספר "בחרבות גיבורים" - ספר הלכתי לשוטרים בזמן מלחמה.

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הרב ברכיהו מתמודד עם שאלות הלכתיות מורכבות שלא נשאלו בעבר. בראיונות שונים הוא סיפר כי "נתקלתי בשאלות שלא חלמתי שאצטרך להכריע", ובמיוחד בכל הנוגע למלאכת זיהוי החללים לאחר הטבח ב-7 באוקטובר. הוא פעל בשיתוף פעולה הדוק עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה, שפסק לו בשאלות הלכתיות מורכבות, כולל היתר לשוטרים לחזור לביתם בשבת ברכב חשמלי במצבי חירום.

הרב ברכיהו מוביל מהפכה במשטרה בכל הנוגע לציבור החרדי והדתי. הוא יזם פגישות של המפכ"ל עם מנהיגי העולם החרדי, הקים יחידת חוקרות חרדיות, ופועל להבנת "הניואנסים של החרדים" בקרב כוחות המשטרה. במהלך משבר מעצרי בחורי הישיבות, הוא שלח מסר מרגיע לציבור החרדי: "המשטרה אינה נגד הציבור החרדי; מבוצעת עבודה משפטית דחופה כדי להבטיח שאף בחור לא יחשוש לבקש עזרה".

בתחום הביטחון, רב המשטרה פעל להנחיית רבנים וגבאים להגיע עם נשק לבתי הכנסת, במיוחד לאחר פיגועי הטרור בירושלים. הוא פסק כי במצב הביטחוני הנוכחי, "חובה לשאת נשק בשבת קודש" כאשר אין נכרי זמין, והדגיש כי "בתי כנסת קורצים לטרור". בנושא ההתרעות בשבת, הוא קרא לציבור להקפיד על ההנחיות: "תצילו את חייכם שלכם ושל בני משפחותיכם".

הרב ברכיהו מטפל בשאלות הלכתיות יומיומיות של שוטרים, החל מנושאי שבת ועד לשאלות מורכבות בזמן מלחמה. הוא פסק כי מותר לשוטרים לחלל שבת בשביל אבטחת ההילולה במירון בל"ג בעומר, משום פיקוח נפש במוצאי שבת. במקביל, הוא פועל לצמצום חילולי שבת ככל האפשר ולמציאת פתרונות הלכתיים יצירתיים.

במסגרת פעילותו החינוכית, רב המשטרה מבקר בתלמודי תורה ובישיבות, ומסביר על חומרת העיסוק בנפצים. הוא יזם חתימת רבנים על קול קורא נגד שימוש בנפצים בפורים, ופועל לחיזוק הקשר בין המשטרה לציבור החרדי. בראיונות רבים באולפן כיכר השבת, הוא מסביר על המהפכה במשטרה ועל שינוי התפיסה בכל מה שקשור לחברה החרדית.

הרב ברכיהו יזם לראשונה בתולדות משטרת ישראל התכנסות של כל רבני המשטרה ומג"ב להתפלל על המצב הביטחוני ועל שלום הלוחמים והשוטרים. הוא גם ברך לראשונה במעמד 'זכר להקהל' את שוטרי משטרת ישראל, לוחמי מג"ב והמתנדבים. פעילותו הרחבה והמגוונת הפכה אותו לדמות מרכזית בגישור בين המשטרה לציבור הדתי והחרדי, תוך שמירה על ערכים הלכתיים ומקצועיים כאחד.