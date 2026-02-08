נכדו של המנהיג העליון לשעבר באיראן, עלי אחמד חומייני, טען בראיון לערוץ אל מיאדין כי אין מדינה מוסלמית שלא תשמיד את ישראל ברגע שהדבר יעלה בידה | על המתיחות עם ארה"ב - והאיום הישיר על כוחותיה של וושינגטון (חדשות)
השפל הביטחוני והמודיעיני אליו צנחה איראן, הביא את המשטר לתפוס את השעיר לעזאזל: הקהילה היהודית באיראן | בסוף השבוע האחרון דווח על מעצרים בקרב הקהילות באיראן בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל, מה שעורר דאגה עצומה ברחבי העולם היהודי | הדיווח הוכחש ע"י נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, הומיון שמח | בעקבות עלייתה לכותרות, יצאנו לסקר את הקהילה היהודית בפרס הרחוקה (מגזין)
בבית הכנסת יוספבאד שבטהרן ציינה הקהילה היהודית את יום השנה ה-36 למותו של מנהיג איראן לשעבר, האייתוללה חומייני שר"י, כך דיווחה היום התקשורת האיראנית | על פי הדיווח, בטקס המיוחד, שנערך לצד קריאת התורה ואמירת תהילים, נשאו הרבנים דברים לזכרו של חומייני (בעולם)