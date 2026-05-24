גורם מדיני: "הבהרנו לאמריקנים - שומרים על חופש פעולה מלא"

גורם מדיני בכיר מסר הבוקר (ראשון) לעיתונאי ינון מגל, המקורב לראש הממשלה, מסר מרגיע לבסיס הימני בעקבות הדיווחים על התקדמות במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. על פי הגורם, ישראל הבהירה לממשל האמריקני כי היא שומרת לעצמה חופש פעולה מבצעי מלא בכל הזירות, כולל בלבנון.

"הבהרנו לאמריקנים שבכל מקרה, בין אם יהיה הסכם ובין אם לא, אנחנו שומרים על חופש הפעולה המבצעי שלנו בכל הגזרות כולל בלבנון כדי להגן על אזרחינו וחיילינו ולמנוע מאיומים להתפתח נגדנו", מסר הגורם למגל. לדבריו, "זה מקובל על טראמפ". ההסכם המתגבש: פתיחת מצר הורמוז ומו"מ גרעיני הגורם המדיני פירט את תוכן ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהראן, תוך ניסיון להציג תמונה מרגיעה יותר מזו שהתפרסמה בתקשורת. "ההסכם המתגבש הוא בעיקרו פתיחת המצור הדדית - האמריקני והאיראני של מיצר הורמוז, וכניסה למו"מ של 60 יום על הגרעין ושאר הסוגיות", הסביר. לדברי הגורם, הנשיא טראמפ מחויב ליעד ברור: "טראמפ רוצה לנסות להגיע במו"מ ליעד של פירוק הגרעין האיראני". הדברים מגיעים על רקע דיווחים בתקשורת הזרה על מתיחות בין ירושלים לוושינגטון בעקבות ההתקדמות במשא ומתן עם איראן.

מסרים מנוגדים מהממשל

המסר המרגיע של הגורם המדיני מגיע על רקע דיווחים סותרים בימים האחרונים. כפי שדיווחנו קודם לכן, בכיר אמריקני מסר לעיתונאי ברק רביד כי נתניהו "קיבל את הדברים בהכנעה" בשיחה עם טראמפ, וכי טיוטת מזכר ההבנות כוללת סעיף על סיום המלחמה בלבנון.

יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על פערים בין ישראל לארצות הברית בנושא איראן. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי התיאום בין שתי המדינות הדוק ורציף, וכי ראש הממשלה נתניהו נמצא בקשר כמעט יומיומי עם הנשיא טראמפ.

המסרים המנוגדים מהממשל והגורמים הביטחוניים משקפים את המורכבות והרגישות של המצב הנוכחי, כאשר ישראל מנסה לאזן בין שמירה על היחסים עם ארצות הברית לבין הגנה על האינטרסים הביטחוניים שלה מול איראן וחיזבאללה.