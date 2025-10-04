גורם מדיני מבהיר כי ישראל אינה מופתעת מהמגעים בין ארה"ב לאיראן, ומדגיש את הקשר היומיומי בין נתניהו לטראמפ: "הובהר שהנשיא עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני | עוד נמסר כי נתניהו הנחה את צה"ל במקביל - להיערך לכל תרחיש, כולל אפשרות חזרה מיידית ללחימה (אקטואליה)
האב השכול הרב אלחנן דנינו חשף היום כי "אחד המשפטים המזעזעים ביותר שנאמרו לו, הם: "גם עם עוד 200 משפחות שכולות אפשר להתמודד", כשהוא מייחס את הדברים לרה"מ נתניהו | על משבר הגיוס: "יש אלפי בחורי ישיבה שרוצים לתרום, ובמקום לעזור להם, מכשילים גם אותם" (חדשות)
גורם מדיני בכיר מבהיר לפני זמן קצר בהודעות לכתבים, כי ישראל תישאר לאורך ציר פילדלפי לכל אורך השלב הראשון | הגורם הבהיר, כי חיילי צה"ל ייפרסו באופן שונה לאורך הציר, אך בפועל כמות הכוחות לא תרד (חדשות, מדיני)
גורמים בישראל ששוחחו עם כתבים ישראלים אמרו כי הייתה בשעות האחרונות פריצת דרך דרמטית במגעים בין ישראל לחמאס | הגורם המדיני ששוחח עם מספר כתבים ישראליים אמר כי ההסכם יכול להיחתם מחר בבוקר, ואולי אף מוקדם יותר - היום בערב (חדשות, מדיני)