מגל: 'אני מגייס חרדים בחום, לא בשנאה - וזה עובד'

עימות מילולי חריף התפתח הבוקר (חמישי) בין ינון מגל וחבריו במהלך שיחת מטבחון. עיתונאי מסויים טען כי מגל "יוצא נגד העם שלו", דהיינו הציבור החילוני, בכך שהוא מדבר יפה על החרדים וכביכול מגן עליהם מול שונאי הדת, אך מגל לא נותר חייב והשיב תשובה שחשפה את מניעיו האמיתיים.

"אין מישהו שגייס חרדים יותר ממני", הבהיר מגל בתגובה לעיתונאי, וסיפר על הדרך בה הוא עושה זאת.

לדבריו, הסוד להצלחתו בגיוס חרדים טמון בדרך שבה הוא פונה אליהם, כשהוא נחזה לאוהב. אני עושה את זה בחום ולא בשנאה, הדגיש, ורק ככה אני מצליח לגייס יותר ויותר חרדים.

הוראת המשגיח לתלמידיו

יצויין לפני מספר שבועות דווח במהדורת 'מעייריב' באתר 'בבלי' כי משגיח ישיבת נחלת הלוויים בחיפה, הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, יצא בוועד מיוחד נגד תופעת ההאזנות בקרב בני ישיבות לתוכניות חילוניות שונות, תוך שהוא מציין במפורש את תוכנית 'הפטריוטים' של מגל בערוץ 14.

הגרא"מ קירשנבוים טען בפני תלמידי הקיבוץ כי האזנה לתוכניות כאלה "שורפת את הזמן" ופוגעת בלימוד התורה. דבריו משקפים את חומרת החשיפה לתקשורת החילונית, גם כאשר היא מציירת את עצמה כידידותית.

שיחת המטבחון הבוקר חושפת עוד דרך מתוחכמת בה מנסים בציבור החילוני לגייס את לומדי התורה, אך אנו בטוחים כי כל כלי יוצר עליך לא יצלח, בין בלשון חלקה ובין בסנקציות - בני התורה ימשיכו וישקדו על תלמודם.