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כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 34, שהשתחרר לאחרונה מהכלא אחרי 5 שנות מאסר - בעקבות עבירות הונאה | הוא מכר לאנשים חבילות אירוח בוילות שלא קיימות וגרם לכיסו אלפי שקלים | תיעוד מההתכתבויות שניהל עם אחד הלקוחות (בארץ, פלילי)
מה עושים עם המיקרוגל בצימר, איך מטפלים ברשת המנגל, ומה אסור לאכול במלון באירופה? |בין מנגלים, מיקרוגלים וירקות עם חרקים - איך לא ניפול לחופשה לא כשרה? | כל הטיפים לפני היציאה לנופש • צפו בריאיון עם הרב אליהו פנחסי (נופש כשר)