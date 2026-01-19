חסידי מודז'יץ התכנסו לשבת התאחדות עילאית במצפה יריחו בראשות האדמו"ר | השבת המרוממת נערכה לרגל מלאות עשרים שנה להסתלקותו של האדמו"ר זצ"ל, בעל ה"נחלת דן" | החסידים התעלו ברגעי הוד, בתפילות ובטישים שנמשכו שעות ארוכות |הצלם שוקי לרר מגיש גלריה מרהיבה מרגעי ההכנה בערב השבת ועד למעמד ההבדלה במוצאי השבת (חסידים)
ירושלים דליטא במצפה יריחו: המחזה המרהיב שבו 160 תלמידים מסיימים יחד את כל מסכתות הש"ס הותיר את הנוכחים המומים | הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע במיוחד להוקיר את עמלי התורה וחשף את התפעלותו מהיקף הלימוד העצום (עולם הישיבות)