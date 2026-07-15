טרגדיה קשה וכואבת התרחשה היום (רביעי) באשדוד, כאשר אישה צעירה בהריון מתקדם נהרגה בעקבות תאונת דרכים חזיתית. למרות מאמצי ההצלה הנואשים של הצוותים הרפואיים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה של האם לאחר שביצעו ניתוח קיסרי חירום במהלכו חולצה הפגה במצב קשה.

על פי הדיווח הראשוני ממד"א, לפני למעלה משעתיים התקבל דיווח על תאונת דרכים בין שני כלי רכב בדרך לסקוב באשדוד. כוחות החירום שהוזעקו למקום מצאו זירה קשה במיוחד - תאונה חזיתית עם פגיעות פח משמעותיות בחלקם הקדמי של הרכבים.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, ישראל מאיר גיאן, תיאר את הסצנה הקשה: "מדובר בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב. הרכבים היו עם פגיעות פח בחלקם הקדמי, אישה כבת 30 הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מחבלות מרובות בגופה". לדבריו, ארבעה פצועים נוספים מהרכבים התהלכו במקום התאונה ונפצעו באורח קל.

מאבק נואש על חיי האם והתינוקת

האישה פונתה במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית לבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. עם הגעתה, הוזנקו במקביל צוותי הטראומה, המלר"ד, חדר הלידה והפגייה במאמץ נואש להציל את חייה ואת חיי התינוקת.

במהלך הטיפול הרפואי, כאשר מצבה של האם המשיך להידרדר, הוחלט על ביצוע ניתוח קיסרי חירום. הפגה חולצה ועברה מיד פעולות החייאה, והועברה בתוך דקות להמשך טיפול בפגייה. מצבה של התינוקת נותר קשה.

למרות מאמצים ממושכים של הצוותים הרפואיים להציל את חיי האם הצעירה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. מדוברות בית החולים נמסר בצער רב: "אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה בשעתה הקשה".

המשטרה פתחה בחקירה

דוברות משטרת ישראל מסרה כי נפתחה חקירת נסיבות תאונת הדרכים הקטלנית שאירעה באזור נמל אשדוד, במעורבות שני כלי רכב. שוטרי תחנת אשדוד ובוחני תאונות הדרכים של מרחב לכיש נמצאים בזירת האירוע וממשיכים בחקירת נסיבות התאונה.

על פי הנתונים שפורסמו, ארבעה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל בתאונה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים אסותא. כזכור, באשדוד התרחשו בתקופה האחרונה מספר תאונות דרכים קשות שגבו חיי אדם.

הקהילה באשדוד שרויה בצער עמוק על הטרגדיה הכפולה - פטירתה של אם צעירה ומצבה הקשה של התינוקת שנולדה בנסיבות כה טרגיות. רבים מתפללים לרפואה שלמה של הפגה שנותרה ללא אמה.