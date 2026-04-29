פסק דין מפתיע: הולכת רגל שנפגעה תשלם לחברת ההשכרה

פסק דין יוצא דופן שניתן בבית משפט השלום בתל אביב מערער את התפיסה המקובלת לפיה הנהג נושא באחריות המלאה בתאונת דרכים עם הולך רגל. הרשמת הבכירה איריס ענבי אוזצקיר קבעה כי הולכת רגל שנפגעה מרכב לפני כשנתיים תישא ברשלנות תורמת של 20 אחוזים, ותחויב בתשלום של למעלה מ-6,000 שקלים לחברת ההשכרה שהגישה נגדה תביעה.

ההכרעה המשפטית, שניתנה לאחר בחינה מעמיקה של נסיבות התאונה, משקפת גישה מאוזנת המטילה אחריות גם על הולכי רגל לנקוט בזהירות מירבית בטרם חציית כביש. על פי הקביעה, הנתבעת נופר פרץ התפרצה לכביש באופן פתאומי ובמקום שאינו מעבר חצייה, מה שתרם באופן ישיר לקרות התאונה.

