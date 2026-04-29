פסק דין מפתיע: הולכת רגל שנפגעה תשלם לחברת ההשכרה

פסק דין יוצא דופן שניתן בבית משפט השלום בתל אביב מערער את התפיסה המקובלת לפיה הנהג נושא באחריות המלאה בתאונת דרכים עם הולך רגל. הרשמת הבכירה איריס ענבי אוזצקיר קבעה כי הולכת רגל שנפגעה מרכב לפני כשנתיים תישא ברשלנות תורמת של 20 אחוזים, ותחויב בתשלום של למעלה מ-6,000 שקלים לחברת ההשכרה שהגישה נגדה תביעה.
ההכרעה המשפטית, שניתנה לאחר בחינה מעמיקה של נסיבות התאונה, משקפת גישה מאוזנת המטילה אחריות גם על הולכי רגל לנקוט בזהירות מירבית בטרם חציית כביש. על פי הקביעה, הנתבעת נופר פרץ התפרצה לכביש באופן פתאומי ובמקום שאינו מעבר חצייה, מה שתרם באופן ישיר לקרות התאונה.
מערכה משפטית על נזקי הרכב
במרכז ההליך המשפטי עמדה תביעה שהגישה חברת "שלמה תחבורה" בגין נזקים לרכב בסך כ-8,800 שקלים. לטענת החברה, הנתבעת חצתה את הכביש באופן פתאומי ובמקום שאינו מיועד לכך, מה שגרם לנהגת לפגוע בה. מנגד, טענה פרץ כי הנהגת לא נקטה בזהירות הנדרשת ולא האטה את מהירותה כמצופה בתוך שטח עירוני.
הרשמת ענבי אוזצקיר בחנה את מכלול הראיות והעדויות שהוצגו בפניה, ובחרה בגישה שיפוטית מאוזנת. היא קבעה כי אמנם לנהגת אחריות עיקרית בשיעור של 80 אחוזים, אך להולכת הרגל רשלנות תורמת משמעותית של 20 אחוזים. "הכרעה זו משקפת את המציאות המורכבת של מפגש בין רכב להולך רגל", נכתב בפסק הדין, שסירב להטיל את כל האשמה על צד אחד בלבד.
חשבון כלכלי כבד
למרות שהאחריות הישירה שהוטלה על הולכת הרגל עמדה על 1,761 שקלים בלבד - המהווים 20 אחוזים מסך הנזק - הנתבעת ספגה מכה כלכלית קשה בהרבה. בית המשפט חייב אותה גם בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין בסך 4,500 שקלים נוספים, כך שבסך הכל תידרש לשלם למעלה מ-6,000 שקלים.
פסק הדין מהווה תזכורת חשובה לכלל משתמשי הדרך, ובפרט להולכי רגל, כי גם עליהם מוטלת חובת זהירות. הקביעה המשפטית מבהירה כי חציית כביש במקום שאינו מיועד לכך, או באופן פתאומי, עלולה להטיל על ההולך רגל אחריות משפטית וכלכלית משמעותית - גם אם הוא הצד הנפגע בתאונה.
יצוין כי מדובר בהכרעה שיפוטית המשקפת את העיקרון לפיו כל משתמשי הדרך - נהגים והולכי רגל כאחד - נדרשים לנקוט בזהירות מירבית ולפעול באחריות מלאה למען בטיחות הכלל.
