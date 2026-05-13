מתווך נגד אלמנה: המפלה המוחצת בתביעת הענק של 210,000 ש"ח

דרמה משפטית בבית המשפט השלום בחדרה הסתיימה השבוע בהפסד כואב למתווך נדל"ן מוכר, שניסה לגבות 210 אלף שקל מאלמנתו של איש עסקים ידוע. השופט יעקב גולדברג דחה את התביעה במלואה, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות המתווך ומחייב אותו לשלם לאלמנה 20 אלף שקל הוצאות משפט.

הסכסוך התלקח סביב מכירת מגרש באזור התעשייה בחדרה. המתווך טען כי הוא זה שאיתר את הרוכש עוד בחיי המנוח, וכי לאחר פטירתו, האלמנה השלימה את העסקה עם אותו אדם בדיוק, תוך שהיא מנסה לחסוך את דמי התיווך. הוא דרש 2% מהעסקה, בטענה שהיה "הגורם היעיל" שחיבר בין הצדדים.

"מעולם לא נחתם הסכם תיווך"

האלמנה הציגה קו הגנה נחרץ: מעולם לא נחתם הסכם תיווך, לא בכתב ולא בעל פה. לדבריה, בעלה המנוח דגל במדיניות קבועה שלא לשלם עמלות למתווכים בעסקאות נדל"ן, והיה ידוע בכך בקרב אנשי המקצוע.

במהלך הדיון נחשפו הודעות קוליות ששלח איש העסקים המנוח למתווך בחייו. בהקלטות נשמע המנוח מסתייג מהתנהלותו של המתווך ומבהיר לו בפירוש: "ככה זה לא ילך". השופט קבע כי ההקלטות דווקא מחזקות את גרסת האלמנה, לפיה המנוח לא ראה בו מתווך מטעמו ולא התכוון לשלם לו עמלה.

"זעקת הצדק אינה כנה"

בפסק דין נוקב, מתח השופט גולדברג ביקורת חריפה על המתווך. "זעקת הצדק שהתובע טוען לה אינה זעקה כנה ואמיתית", קבע השופט. הוא הדגיש כי המתווך, בהיותו איש מקצוע ותיק, ידע היטב שחוק המתווכים מחייב מסמך בכתב, ובחר לקחת על עצמו סיכון מודע כשפעל ללא חוזה חתום.

השופט ציין כי המתווך לא הצליח להוכיח שהיה הסכם, גם לא בעל פה. יתרה מכך, ההקלטות שהציג המתווך עצמו הוכיחו שהמנוח התנגד לתשלום עמלה ולא ראה בו שותף לעסקה.