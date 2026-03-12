לוחמי חטיבת 'ההרים' (810) פשטו על מרחב הר דב בדרום לבנון. בפעילות ממוקדת אותרו והושמדו עמדות שהייה, משגרי פצמ"רים ומחסני אמל"ח של חיזבאללה. בצה"ל מבהירים: "השמדת התשתיות נועדה לבצר את הגנת יישובי הצפון" | צפו בתיעוד מבצעי מהשטח (צבא וביטחון)
צה״ל חושף ביום השלישי למלחמת שאגת הארי, את נתוני מבצע ׳שאגת הארי׳ עד כה: יותר מ-2,500 חימושים וכ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני הושמדו | עד היום גויסו כ-110,000 אנשי מילואים | כל הפרטים (חדשות מלחמה)
מדוע צה"ל מרחיב בפתאומיות את היקף המילואים, האם חיזבאללה יצטרף למערכה כוללת, ומה חייבים לסיים בעזה לפני שיהיה מאוחר מדי? קצין המילואים הראשי לשעבר ועמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, תא"ל (במיל') דני ון ביורן, מנתח את כל החזיתות בראיון מקיף (בטחוני)
נפתלי בנט יצא אמש בהכרזה דרמטית והסביר כמה הוא אוהב את חיילי המילואים ורוצה לדאוג להם, מנכ"ל הציונות הדתית, פרסם היום פוסט, בו הוא מראה כי התוכנית של בנט יושמה בפועל על ידי השר סמוטריץ' (חדשות, פוליטי)
הרמטכ"ל אמר למפקדי צה״ל שהשתתפו בכנס מיוחד: "אנחנו נעים קדימה. שנת 2026 תהיה שנת חיזוק היסודות, המקצועיות והמוכנות שלנו. אנשי המילואים והקבע שלנו מהווים את עמוד השדרה המבצעי של צה״ל. בזכותכם המפקדים, הלוחמים והלוחמות וההקרבה הגדולה שלכם, מדינת ישראל קיימת וצה״ל מנצח את אויבינו במערכה הרב-זירתית" | דבריו המלאים (בארץ)
דובר צה"ל התיר לפרסם הערב כי קצין לוחם בשירות מילואים אותר ללא רוח חיים מוקדם יותר בצפון הארץ | הקצין, בן 28 תושב טבריה, שירת באוגדה 99 שפעילה ברצועת עזה, והיה חלק מיחידה חדשה באוגדה שהשתתפה בלחימה בשבועות האחרונים (צבא)