הרב דעאל כהן הוא רב בציונות הדתית, תושב תל אביב ומשמש כאחד ממנהיגי ארגון ראש יהודי. הרב כהן פעיל בקידום זהות יהודית ישראלית ומעורב בשיח הציבורי בנושאים של דת, מדינה וחברה. פעילותו מתמקדת בחיבור בין ערכים יהודיים לבין החיים המודרניים במרחב הישראלי, תוך דגש על נוכחות דתית בעיר תל אביב.

ארגון ראש יהודי, בו משמש הרב כהן בתפקיד מרכזי, עוסק בקידום זהות יהודית בישראל ובחיזוק הקשר בין אזרחי ישראל למורשת היהודית. הארגון פועל במגוון תחומים חברתיים ותרבותיים, ומקדם פעילויות חינוכיות ורוחניות במטרה לחזק את הזהות היהודית בקרב ציבורים שונים בחברה הישראלית.

הרב כהן מייצג קול בתוך הציונות הדתית המבקש לגשר בין זרמים שונים בחברה הישראלית. פעילותו הרבנית והציבורית כוללת הרצאות, שיעורי תורה ומעורבות בנושאים חברתיים ופוליטיים. הוא רואה בעבודתו שליחות לחיזוק הזהות היהודית תוך שמירה על אופי פתוח ומכיל.

כתושב תל אביב, הרב כהן מייצג נוכחות דתית-לאומית בעיר הידועה באופייה החילוני והליברלי. פעילותו בעיר מהווה חלק ממגמה רחבה יותר של חיזוק הנוכחות הדתית במרכזים עירוניים, תוך שאיפה ליצור דיאלוג בין ציבורים שונים ולקדם דו-קיום והבנה הדדית.