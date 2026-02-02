מעמד הוד נשגב ורב רושם בחצר הקודש חצר הקודש דינוב, כאשר האדמו"ר הדליק לראשונה את ההדלקה ביום ל"ג בעומר בשעת נעילת היום לעת ערב | קודם ההדלקה עורר האדמו"ר את הקהל הקדוש בדברי התעוררות בשם הרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע, כי יום זה מסוגל כיום הכיפורים ממש | לאחר מכן פתח בשירת הפיוט הנאמר בתפילת נעילה ביום הקדוש:"אֶנְקַת מְסַלְּדֶיךָ תַּעַל לִפְנֵי כִּסֵּא כְבוֹדֶךָ, מַלֵּא מִשְׁאֲלוֹת עַם מְיַחֲדֶיךָ, שׁוֹמֵעַ תְּפִלּוֹת בָּאֵי עָדֶיךָ" (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש בשולחנו הטהור של האדמו"ר מדינוב לרגל חמישה עשר בשבט • האדמו"ר הרחיב בדברות קודש על מעלת האתרוג כמשל לכלל ישראל: "פרי יפה ומבורך שעומד בזכות עצמו" | שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)
עשרות בחורים מישיבת דושינסקיא שקעו בלימוד במשך חמש שעות רצופות ללא הפסקה לרגל ימי השובב"ים • בסיום הסדר, הגיע האדמו"ר מדינוב לשאת שיחה חוצבת להבות אש על גודל השעה • "אין לשער את הנחת רוח שיש לקב"ה כשבחור צעיר מקדש את הזמן ועומל בתורה במסירות" • תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
ביום 'זאת חנוכה' הגיע האדמו"ר מדינוב לביקור מיוחד בקהילת סאטמר בבני ברק, שם ערך התוועדות רוממת לבקשת בני הקהילה | בדברות קודשו הרחיב האדמו"ר במעלת שגב היום ובגודל השעה, המסוגלת לישועות. במהלך דבריו עורר את הקהל לשאוב השראה מדרכו של האדמו"ר מסאטמר, כפי שזכו לראות בעת ביקורו האחרון בארץ הקודש, החיוניות והחמימות הניכרת בכל מצווה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, ערך האדמו"ר ממונקאטש את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מנחת אלעזר' זי"ע | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מדינוב שהגיע מווילאמסבורג במיוחד | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום הש"ס, ונשא דברות קודש במשנתו של זקינו זי"ע (חסידים)