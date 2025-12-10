שעות אחדות לאחר שאושר, גדולי הרבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי פרסמו מכתב חריף נגד חוק הפסקת מעצרי עריקים | הרבנים כתבו כי כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא, מדובר בנתינת סמכויות רבות למדינה | הרבנים כתבו כי משמעות החוק היא "מיטוט חומות עולם התורה, והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי הישיבות אל תחת שליטה מלאה של הרשויות" (חרדים)
השבוע התקיים מעמד פתיחת בית הוראה "שולחן ערוך בטהרה" בשכונת רמות ד' בירושלים להלכות טהרה בנשיאות הגאון רבי יעקב שכנזי, מו"צ העדה החרדית הספרדית, ורבי רפאל שרבאני, ראש מוסדות "שולחן ערוך" י-ם | במעמד שולבה גם פתיחת מכון "ללמוד וללמד" להלכות שעטנז, מילה, ספרות ושחיטה בנשיאות הגאון הרב כתריאל ניסים חיות, ראש בית המדרש "היכל ניסים" (חרדים)
לרגל מעמד כבוד התורה והכתרת 25 מורי הוראה נוספים, במלאת עשור להקמת בית ההוראה 'מעין טהור' בראשות הרב יניב נסיר, התקיים מעמד גדול בירושלים בהשתתפות הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, הראב"ד הגאון ר' ברוך שרגא, הגאון רבי יעקב שכנזי ועוד (חרדים)