שעות אחדות לאחר שאושר, גדולי הרבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי פרסמו מכתב חריף נגד חוק הפסקת מעצרי עריקים | הרבנים כתבו כי כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא, מדובר בנתינת סמכויות רבות למדינה | הרבנים כתבו כי משמעות החוק היא "מיטוט חומות עולם התורה, והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי הישיבות אל תחת שליטה מלאה של הרשויות" (חרדים)
יממה אחרי ההילולא של רחל אמנו, הגיע אמש המקובל רבי בניהו שמואלי ראש ישיבת 'נהר שלום' לקברה יחד עם מאות מתלמידיו | המקובל שם אפר על ראשו וערך תיקון חצות ותפילה לשחרור העצורים וביטול גזירת הגיוס | צפו בגלריה (חרדים)
כשאיראן מאשימה את ישראל בהפעלת שדים, מכשפות ורוחות רפאים – זה אולי נשמע מגוחך, אך חושף אמת עמוקה: אויבינו מאמינים שלישראל יש כוח שאינו מהעולם הזה | מסיפורי בלעם ובלק ועד לטקסים קבליים בני זמננו, מתגלה תמונה מרתקת של עוצמה רוחנית יהודית, ששורשיה בתורה ומתבטאת גם היום – בלחימה נסתרת ומיסטית שמעוררת פחד גם אצל הציניקנים הגדולים ביותר | האם זו רק תעמולה – או שאנחנו בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג שלכוחות רוחניים מסתוריים יש בה חלק גדול? (יהדות, בעולם)
במלאת 11 חודש: המונים התכנסו לעצרת מספד וחיזוק לזכרו של זקן המקובלים הסבא קדישא רבי שלום שמואלי זי"ע, ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' | בעצרת נשאו דברים: בנו ממשיך דרכו ראש הישיבה המקובל הצדיק הרב בניהו שמואלי, ראש הישיבה חכם משה צדקה, הראשון לציון הגרש"מ עמאר, ראב"ד תל אביב הגאון הרב זבדיה כהן, חכמי ורבי הישיבה (חרדים)
לקראת הילולת משה רעיא מהימנא החל ביום ז' אדר, התאספו אתמול (רביעי) תלמידי ישיבת המקובלים 'נהר שלום' בראשות הגאון רבי בניהו שמואלי ליום שכולו תורה ואסיפת מרעים באתרא קדישא מירון, סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד (ישיבות)
יום שכולו תורה נערך בהיכל ישיבת המקובלים 'נהר שלום', בראשות המקובל הגאון רבי בניהו שמואלי, ביום הילולת הרש"ש | במהלך הערב גם סעדו הנוכחים סעודת הילולא, ולמחרת פקדו את הציון הק' במרומי 'הר הזיתים' בירושלים | הצלם שוקי לרר השתתף ביום המיוחד, והמשיך לתעד תיעוד מרהיב ממעונו המיתולוגי של המקובל הגה"צ רבי מרדכי שרעבי זצ"ל (חרדים)
בבית הכנסת הגדול בהיכל שלמה בירושלים, התקיים המעמד השנתי של עשרים ושישה סיומי ספר הזוהר הקודש שע"י ישיבת המקובלים נהר שלום, בראשות ובנשיאות הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי | במעמד השתתפו אלפים מבני הישיבות וכאלף ילדי חמד | צפו בתיעוד (חרדים)