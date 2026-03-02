שעות אחדות לאחר שאושר, גדולי הרבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי פרסמו מכתב חריף נגד חוק הפסקת מעצרי עריקים | הרבנים כתבו כי כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא, מדובר בנתינת סמכויות רבות למדינה | הרבנים כתבו כי משמעות החוק היא "מיטוט חומות עולם התורה, והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי הישיבות אל תחת שליטה מלאה של הרשויות" (חרדים)
ראש הממשלה נתניהו התיר היום לפרסום במסגרת סמכותו פרוטוקולים מסווגים מדיונים שקיים עם ראשי מערכת הביטחון | מהציטוטים עלתה תמונת מצב ברורה: בעוד ראש הממשלה דרש את חיסולם של בכירי חמאס, ראשי מערכת הביטחון התנגדו לכך בתקיפות | חברי הכנסת מהקואליציה ביקשו מראש הממשלה לפרסם את התיעודים המלאים, ראש הממשלה אמר כי הוא שוקל זאת (חדשות, פוליטי)