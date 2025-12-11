האיש שחשוד ברצח הפעיל הפרו ישראלי צ׳ארלי קירק צפוי להופיע לראשונה בבית המשפט היום | טיילר רובינסון, בן 22, הופיע עד כה רק באמצעות שידור וידאו מהכלא, ורוב ההליכים התנהלו מאחורי דלתיים סגורות, מה שגרם לדאגות מצד כלי תקשורת ובני משפחת קירק בנוגע לשקיפות התהליך (בעולם)
ה-FBI פרסם בימים האחרונים את ההתכתבות בין רובינסון לשותפו לחדר, כשהודה בפניו שהוא ביצע את רצח צ'רלי קירק באוניברסיטה ביוטה | ההתכתבות המלאה מקפיאת הדם של הרוצח הפוליטי הראשון מזה עשרות שנים (חדשות, בעולם)
טיילר רובינסון, רוצחו של צ'רלי קירק, הופיע אמש בבית המשפט בשיחת וידאו בה היה נוכח גם התובע | התביעה אמרה לשופט כי היא דורשת עונש מוות כנגד הנאשם | השופט הורה להעמיד עורך דין שיגן על זכויותיו של הרוצח |כך הגיב רובינסון להקראת האישומים (בעולם)
ראש ה-FBI חשף היום פרטים חדשים מחקירת הרצח של צ'רלי קירק, המקשרים באופן ישיר את טיילר רובינסון למעשה הרצח | למרות שלא הודה במעשה בפני החוקרים, ייתכן מאוד שהרשויות לא יזדקקו להודאתו של רובינסון כדי להאשימו ברצח (בעולם)
טיילר רובינסון, האיש שרצח את המשפיען הימני צ'רלי קירק עומד בפני מספר אישומים חמורים שיוגשו כנגדו בבית המשפט ביוטה | לפי הדיווח, הפרקליטות מתכננת להגיש כנגדו בין היתר אישום בעבירת רצח בנסיבות מחמירות, אישום שצפוי לסלול את הדרך לעונש מוות | גם אם המדינה לא תטיל עונש מוות, הפרקליטות הפדרלית תוכל לדרוש זאת במשפט נפרד (בעולם)