בית המשפט האריך אתמול את מעצרו של נהג האוטובוס שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, אך בדיון שנער היום שוב בבית המשפט, הוחלט לשחררו למעצר בית | הנהג הובא להארכת המעצר עם מדים של מחבל והשופטת הורתה לשחרר אותו למעצר בית (חדשות בארץ)
למרות שהמשטרה הצהירה כי הנהג שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, בעצרת המחאה נגד הגיוס, חשוד ברצח, במהלך הדיון בבית המשפט, נציג המשטרה הודיע כי הנהג חשוד רק בהריגה | השופטת גרעה בפרקליטו של הנהג שניסה להתגונן: "הוא ממש לא קורבן, מי שהיו מולו היו 220 ילדים, הוא לא ראה אותם?" (חדשות משטרה)
לפני שנתיים ריסס נהג אוטובוס ערבי בושם על צעירים בירושלים בטענה כי הם מדיפים ריח לא נעים | עו"ד מטעם ארגון "חוננו" הגיש תביעה אזרחית נגד הנהג בסך 220,000 ₪: "לפצות את הנערים על עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם וכן להביא להרתעה כנגד אותם מעשי אנטישמיות" (חרדים, משפט)
לפני שלושה חודשים נסע נער חרדי באוטובוס למירון, נהג האוטובוס הערבי איים על הנער כי ייסע לאום אל פאחם במקום למירון, ואף סרב לבקשות הרבות של הצעיר לרדת מהאוטובוס | הנער הגיש תלונה מפורטת במשטרה - אך הצטער לגלות שהתיק נסגר (משטרה, חרדים)
"הלכה ב-60 שניות" ב'בבלי' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מותר לשקר על נהג מונית או נהג אוטובוס שהוא באבל כדי שינמיך את השירים בבין המצרים? • צפו (יהדות)