בגלל סכנת חיים: צו סגירה לישיבת טשערנוביל באלעד | כל הפרטים

אלעד: מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה לישראל, טפסר רוני קדם, חתם הערב (שני) על צו סגירה מנהלי דחוף לישיבת 'גאון צבי טשערנוביל' בעיר, לאחר שבמקום נתגלו כשלי בטיחות חמורים ביותר המסכנים באופן מיידי את חיי התלמידים.

הצו, שניתן בנסיבות דחופות, מורה על הפסקה מיידית של כל פעילות במוסד עד להשלמת דרישות הבטיחות ותיקון הליקויים. במבנה לנים כ-180 תלמידים, חלקם הגדול קטינים, והמוסד פועל ומאוכלס באופן עצמאי ללא קבלת אישורי הכבאות הנדרשים כחוק.

במקרה של שריפה - מלכודת מוות

בצו הסגירה הודגש כי חומרת המצב הנוכחי במקום יוצרת סיכון מוחשי ויוצא דופן. במקרה של פרוץ שריפה, המבנה עלול להפוך למלכודת מוות עבור התלמידים השוהים בו. מעבר לסיכון המיידי לתלמידי הישיבה, התנהלות המקום מהווה סכנה מוחשית גם עבור תושבי האזור המתגוררים בסמיכות לנכס.

ישיבת 'גאון צבי טשערנוביל' באלעד היא אחת הישיבות הכלל חסידיות המוכרות במגזר, והיא שוכנת במשכן קבע מפואר במרכז העיר. רק לפני מספר חודשים דווח ב'כיכר השבת' על טלטלה בישיבה, כאשר הנהלת הישיבה הודיעה על סגירת פנימיית ה'קיבוץ' והטילה סנקציות על בחורים מבוגרים שלא עמדו בזמני התפילות והלימודים.

ההחלטה על הסגירה המנהלית התקבלה לאחר ביקורת של רשות הכבאות, שבמהלכה נמצא כי המוסד פועל ללא האישורים הנדרשים. נוכח הממצאים, ולאחר שנשקלה כלל התשתית המקצועית והמבצעית, הוחלט על הפסקה מיידית של פעילות המקום.

גל פריצות בחצרות הקודש

יצוין כי חסידות טשערנוביל עברה בחודשים האחרונים תקופה סוערת. לפני כשבועיים דיווחה 'כיכר השבת' על פריצה מתוחכמת לבית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק, במהלכה נגנבו כלי כסף יקרי ערך בשווי 120 אלף שקלים המשמשים את האדמו"ר מטשערנוביל לטישים.

הפורצים, שהיו רעולי פנים והשתמשו בטכניקות מיוחדות, צעדו במסלול ישיר אל עבר חדרו הפרטי של האדמו"ר והתמקדו אך ורק בחפצים העשויים מכסף טהור. המשטרה הצליחה בסופו של דבר לאתר את כלי הכסף החשובים ולהחזירם לחצר.