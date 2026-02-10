אחרי ירושלים ונתיבות, מעמד יסוד רב רושם לישיבה לצעירים החדשה 'שער המלך' בחיפה שתשנה את פני עיר התורה בצפון • הישיבה הוקמה בהכוונת גדולי הדור הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש ובנשיאות הגר"ד אברהם • רבני העיר וראשי הישיבות פיארו את המעמד | כל הפרטים (עולם הישיבות)
הבוקר פעלו לוחמי אש ממרחב יהודה בשריפה שפרצה בישיבה בביתר עילית | לוחמי האש שהגיעו למקום זיהו שריפה במבנה יביל המשמש למגורי תלמידים, ופעלו לכיבוי השריפה ולמניעת התפשטות האש למבנים סמוכים | חוקר השריפה מסר: "היינו פסע מאסון בשריפה זו, מדובר בחדר שבו ישנו תלמידי ישיבה, ואלמלא היו מתעוררים מרעש השריפה, האירוע היה נגמר אחרת" (בארץ)
ההסתה הבלתי פוסקת נגד הציבור החרדי סביב חוק הגיוס, נושאת פירות באושים | שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה עצרו חשוד תושב העיר בן 66 לחקירה, בחשד להשחתת קירות ישיבת "תפארת ישראל" בחיפה | זאת לאחר שאלמוני ריסס על קירות המבנה את הכתובת: "משתמטים לא בחיפה" (משטרה)
כשהוא בן 87, הסתלק לבית עולמו במיתת נשיקה הרב אברהם איתיאל גורביץ | כנער עלה לבדו להיות תלמיד מובהק של מרן הרב שך בישיבת פונוביז' | פתח בארה"ב ישיבה לנערים יהודים שלא יתגייסו למלחמה בוויאטנם | במשך עשרות שנים הקים דורות של תלמידים בישיבתו 'נר משה' | חיבר עשרות ספרים על הש"ס ועל המצוות | היושר והאמת היו בולטים בכל צעד ושעל שלו (דיין האמת)
הלם בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי: במהלך השבת האחרונה שהה האדמו"ר בקריית הישיבות של חסידות ויז'ניץ במונסי, בעת פתיחת הארון נשמט ספר תורה מארון הקודש ונפל ארצה לעיני החסידים | האדמו"ר הורה לחסידים להתענות ולתת צדקה כפדיון נפש (חסידים)
הליבה הרוחנית של עם ישראל: הסנהדרין כמוסד משפטי ורוחני עליון, בתי הכנסת כמרכזי קהילה ותפילה, הסידרא כמקום התכנסות החכמים, והישיבה כמוקד לימוד ופסיקה - מבט על המוסדות שעיצבו את הזהות היהודית לדורותיה (חרדים)
תלמידי ישיבת 'תורת ישראל' דחסידי קרעטשניף קריית גת, זכו אמש (חמישי), להופעתו הכבודה של האדמו"ר בהיכל ישיבתו הרמה בשכונת 'רמות דוד' בעיר | הרבי התפלל תפילת ערבית עם התלמידים, ערך טיש לחיים וקבע מזוזה בחדר חדש | צפו בתיעוד (חסידים)