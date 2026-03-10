ליקויי בטיחות הם פגמים ומחדלים הקשורים לבטיחות חיי אדם במגוון רחב של מישורים, החל מליקויים בתקני כבאות והצלה ועד לפגמים בעמידות באירועי חירום כמו מלחמה ורעידות אדמה. ליקויים אלו עלולים להוביל לתוצאות קטלניות במקרה של אסון, ולכן רשויות האכיפה והפיקוח פועלות באופן שוטף לאיתור ותיקון ליקויים בבניינים ציבוריים, מלונות, מתקני בידור ומבני מגורים.

בשבועות האחרונים התגלו מקרים חמורים של ליקויי בטיחות במוסדות שונים. בירושלים, מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה הוציא צווי סגירה מינהליים לשני בתי מלון במרכז העיר, ביניהם מלון ליטוב, בשל ליקויי בטיחות אש חמורים שהתגלו במהלך ביקורות פיקוח. במקביל, אסון השריפה בשוויץ בקראנס-מונטנה חשף רשלנות חמורה, כאשר התברר שבמתחם שבו פרצה השריפה הנוראה לא בוצעה בדיקת תקן במשך חמש שנים, והיה מטף בודד בלבד לכל המתחם.

ליקויי בטיחות אש כוללים מגוון רחב של פגמים: מערכות כיבוי אש לא תקינות או לא קיימות, מטפים שלא נבדקו במועד, מערכות גילוי עשן לא פעילות, חסימת דרכי מילוט, היעדר שילוט חירום מתאים, דלתות אש פגומות או חסומות, והיעדר תוכנית חירום מעודכנת. כל אחד מהליקויים הללו עלול להפוך למכשול קטלני במקרה של שריפה או אירוע חירום אחר.

כבאות והצלה מבצעת ביקורות פיקוח שוטפות במבנים ציבוריים ומסחריים, במטרה לאתר ליקויים ולדרוש את תיקונם. כאשר מתגלים ליקויים חמורים המסכנים חיי אדם, הרשויות מוסמכות להוציא צווי סגירה מינהליים מיידיים עד לתיקון הליקויים. בעלי מבנים שלא מתקנים ליקויים או שמונעים מפקחים לבצע את עבודתם עלולים להיתבע פלילית ולהיות מואשמים ברשלנות.

התופעה של ליקויי בטיחות נפוצה במיוחד במבנים ישנים שלא עודכנו בהתאם לתקנים המחמירים יותר של היום, אך היא קיימת גם במבנים חדשים יותר שבהם לא מתבצע תחזוקה שוטפת של מערכות הבטיחות. במקרים רבים, בעלי מבנים מזניחים את בדיקות התקן השנתיות או התקופתיות של מערכות כיבוי אש, מתוך חיסכון כלכלי או חוסר מודעות לחומרת הסיכון.

החקירות שמתבצעות לאחר אסונות שריפה חושפות לעיתים קרובות שרשרת של מחדלים וליקויים שהובילו לתוצאות הקטלניות. במקרה של אסון השריפה בשוויץ, החקירה חשפה שהמתחם לא עמד בתקני בטיחות בסיסיים, והרשויות בוחנות אחריות פלילית של בעלי המקום. מקרים כאלה מדגישים את החשיבות הקריטית של פיקוח ואכיפה עקבית על תקני בטיחות.

המודעות הציבורית לנושא ליקויי בטיחות גדלה בעקבות אסונות שריפה שהתרחשו בשנים האחרונות בארץ ובעולם. ציבור המבקרים במלונות, אולמות אירועים ומבני ציבור אחרים מעודד לשים לב לקיומם של אמצעי בטיחות בסיסיים כמו מטפים, גלאי עשן, שילוט חירום ודרכי מילוט פנויות, ולדווח לרשויות על ליקויים שהם מזהים.