היא קטנה, קוצנית ונראית כמו דרקון כיס. אבל כשהיא מרגישה שסכנה מתקרבת, ה-Texas Horned Lizard שולפת את אחד ממנגנוני ההגנה המוזרים ביותר בעולם החי: ירי של דם מאזור העיניים | זה נשמע כמו אגדה, אבל זו ביולוגיה אמיתית לגמרי (בעולם)
מחקר חדש חושף כי הזיפים שעל חדק הפיל אינם סתם שערות - אלא מערכת חישה מתוחכמת בעלת מבנה ייחודי לחלוטין בעולם החי | החוקרים מצאו כי המבנה ההנדסי של כל זיף מאפשר לפילים לחוש ולבצע פעולות עדינות במיוחד, ומציע השראה מפתיעה לעולם הרובוטיקה והחישה הביו-מכאנית (טכנולוגיה)
צבי הים מוכרים ביכולת המדהימה שלהם לנדוד אלפי קילומטרים בחיפוש אחר אזורי רבייה ומזון - והם עושים זאת ללא ציוני דרך גלויים | מחקר חדש חושף כי לצבים הצעירים ישנו "מכשיר ניווט" פנימי שמנצל את השדה המגנטי של כדור הארץ, ומסייע להם להתמצא במסע הארוך והמסוכן באוקיינוס (טבע)
מחקר חדש חושף: לג’ירפה יש רגליים גבוהות לא רק בשביל להגיע למזון בצמרות העצים, אלא כדי להקל על העומס הרב שמופעל על ליבה החזק | המודל החדש כולל יצור דמיוני בשם "אלאפה" ומספק הצצה להתאמה הייחודית של הג’ירפות (בעולם)
דג מעוגל-פה בשם צמד ימי, הידוע בפיו המצויד ביותר ממאה שיניים וביכולתו ה"ערפדית" למצוץ דם מדגים אחרים, מתגלה כבעל חשיבות מדעית אדירה | מחקרים חושפים כי דווקא היצור הפרימיטיבי הזה מאפשר למדענים להבין את מוחו ומערכת העצבים של האדם, ואולי גם כיצד ניתן לשקם פגיעות בעמוד השדרה (בעולם)
כזה עוד לא ראיתם, זהו הדג שמעורר השתאות אצל מדענים, חוקרי טבע ומוקירי פלאי הים, עם גולגולת שקופה ייחודית ועיניים מצינוריות שמסוגלות להסתובב ולעקוב בדיוק מדהים אחרי טרף זוהר | ההתאמות יוצאות הדופן של הבארלאיי מעניקות לו יתרון השרדותי בסביבה חשוכה ומאתגרת, מאפשרות לו לראות בבירור במים אפלים ולהתמודד עם סכנות ייחודיות של העומק (טבע)
הקאקאפו הוא תוכי לילה כבד שמקורו הוא בניו זילנד, הוא נחשב לבעל תכונות יוצאות דופן בעולם העופות: הוא התוכי היחיד שאינו מסוגל לעוף, הגדול והכבד ביותר בין בני משפחתו, ואחד המינים בעלי תוחלת החיים הארוכה ביותר, לעיתים עד 90 שנה | סקירה מרתקת (מעניין, בעולם)
גודלה אמנם לא מרשים, מראה רגיל למדי – אבל כשהחיפושית המפציצנית המרעישה חשה בסכנה, היא מפעילה מנגנון פנימי מורכב שמרתיח נוזלים לטמפרטורה של 100 מעלות ויורה אותם בהתזה מדויקת | האם זו ההגנה הכימית הכי מתוחכמת בטבע? וכיצד זה עובד? נפלאות הבורא (בעולם)