הבית הלבן הודיע על גירוש מהיר לבני משפחתו של המחבל המצרי, שמואשם בעבירות מרובות לאחר שניסה לרצוח יהודים באמצעות בקבוקי תבערה | "שישה כרטיסי טיסה לכיוון אחד", כתב הבית הלבן בפוסט, בזמן שששת בני משפחת המחבל עצורים במתקן מהגרים בלתי חוקיים (חדשות)
בארצות הברית הוגש כתב אישום מהיר נגד המוסלמי שביצע את הפיגוע הנפשע בקולורדו | למרות שבחסדי שמיים לא היו נרצחים בפיגוע בו הושלך בקבוקי תבערה לעבר צעדה למען שחרור החטופים של מפגינים פרו-ישראליים, בארה"ב החליטו להחמיר את כתב האישום ומוחמד סולימאן מואשם ברצח מדרגה ראשונה | כל הפרטים (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הלילה התלונן בפוסט ברשת החברתית שלו על ציור דיוקן רשמי שאינו מכבד אותו, לטענתו | טראמפ אמר שהציור של אובמה היה "נפלא" אך שלו היה "נוראי" | הוא כינה את המושל שתלה את הציור שלו כ"שמאל קיצוני שאינו יודע לטפל בפשיעה" (בעולם)