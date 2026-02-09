הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הסדרת השימוש במכת"זית, מדובר בחוק אותו יזמו חברי כנסת מדגל התורה בראשות חבר הכנסת שהגיב: "צריך לשמור על כבודם של המפגינים גם אלו שמפגינים מתחת לבית שלי, אני לא מסכים שיפגעו בהם" (חדשות)
טראמפ הצהיר כי בכוונתו לפעול להדחתו של מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט של מדינת אינדיאנה, לאחר שזה התנגד למפת מחוזות קונגרס חדשה שטראמפ קידם | הנשיא הבהיר כי הסנאטור רוד בריי “בגד” במפלגה הרפובליקנית, וכי יעבוד “ללא לאות” כדי להדיחו (בעולם)
יו"ר הקואליציה, שמחה רוטמן ומקורבו של גדעון סער מקדמים ב"הליך בזק" את ביטול עבירת הפרת האמונים • למרות הצהרת היוזמים כי החוק לא ישפיע רטרואקטיבית, המהלך עשוי לרוקן מתוכן את האישום המרכזי בתיקי האלפים • "סוף להתעמרות בנבחרי ציבור" (פוליטי, משפט)
האופוזיציה העלתה היום חוק פרובוקטיבי שפוגע בתורת ישראל באופן חמור | למרות שהקואליציה התנגדה לחוק, מי שבחר לתמוך בחוק הוא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה | במפלגות החרדיות זועמים על הליכוד ועל אוחנה: "טעות שתמכנו בו ליו"ר הכנסת" (חדשות חרדים, כנסת)
מחזה מביש התקיים היום במליאת הכנסת: חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, הגישה הצעת חוק ל"שמירת הזהות היהודית", במליאה התחוללה מהומה בין חברי הקואליציה לאופוזיציה, לאחר שהחוק אושר והשיא היה כאשר חברת כנסת מ'יש עתיד', קרעה את דפי הצעת החוק - סיטואציה שגרמה לסערה | הפרטים (בארץ)
במליאת הכנסת אושרה לפני זמן קצר בקריאה ראשונה, הצעת החוק של חבר הכנסת אייכלר, לפיה גוף ציבורי אשר שולח מסר אלקטרוני - יחויב לשלוח אותו גם כמסר קולי מוקלט לטלפון נייד שאינו מקבל מסרונים - כמו כל הניידים הכשרים (חדשות חוקה, חרדים)