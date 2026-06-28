"שבענו מהבטחות" | בסיעות החרדיות לא מתרגשים מהצהרות נתניהו

נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

גורם בכיר בסיעות החרדיות הגיב הלילה (בין שבת לראשות) להצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו ולפרסום מכתבו של מזכיר הממשלה יוסי פוקס בנושא קידום חוק המעצרים. "שבענו ממילים והבטחות", מסר הגורם, "נתניהו ייבחן רק במעשים".

הביקורת החריפה מגיעה על רקע התסכול הגובר בקרב הסיעות החרדיות מהתנהלות ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית. כזכור, מזכיר הממשלה פנה אמש במכתב רשמי ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בו פירט את הצעת החוק שמטרתה למנוע את מעצרם של לומדי תורה תחת "פיקוח אפקטיבי". "ראינו אותו קובר את חוק הגיוס" הגורם הבכיר לא חסך בביקורת: "ראינו את נתניהו מספר פעמים עולה על דוכן הנואמים במליאת הכנסת ומסביר למה חוק הגיוס חייב לעבור, אבל ברגע האמת הוא זה שקבר את חוק הגיוס". לדבריו, "כך גם עשה עם חוק המעונות - הרבה דיבורים, אבל בפועל שום דבר לא קרה". "איבדו צלם אנוש": הרב יגאל כהן במחאה חריפה על אלימות המשטרה | צפו חזקי שטרן | 22.06.26 העצור מחסידות גור שוחרר והתקבל בחגיגות | המחאה הבאה: שיירות רכבים בנסיעה איטית אל כלא 10 שאול כהנא | 22.06.26 האולטימטום שהציב הגורם החרדי ברור ונחרץ: "כעת שבענו ממילים והטבחות, אנחנו רוצים לראות מעשים. כל עוד לא נראה מעשים - אף חוק לא יקודם בכנסת הנוכחית עד לפיזורה, כולל חוק פיצול יועמ"ש וחוק התקשורת". יצוין כי בכירים נוספים בסיעות החרדיות אמרו השבוע ל'כיכר השבת' כי למרות עמדתם העקרונית בנושא הייעוץ המשפטי לממשלה, הם לא יתמכו בפיצול תפקיד היועץ המשפטי אם לא יקבלו תמורה ברורה - העברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים.

ישיבת חברון ( צילום: באדיבות המצלם )

הפגישה הדרמטית עם נתניהו

כפי שדווח לראשונה ב'כיכר השבת' בשבוע שעבר, התקיימה פגישה דרמטית בין יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לבין ראש הממשלה. במהלך הפגישה דרשו השניים קידום מהיר של שני החוקים המרכזיים לציבור החרדי - חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים.

דרעי וגפני הציגו דרישה ברורה: קידום מיידי של החקיקה, לצד התחייבות מפורשת של נתניהו להשגת רוב להעברתם במליאת הכנסת. השניים אף איימו כי ללא קידום מיידי של החקיקה החרדית, הסיעות החרדיות ידרשו פיזור מיידי של הכנסת.

במקביל, ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש במסיבת עיתונאים למעצרי לומדי התורה. "אם היו אומרים לך שעוצרים לומדי תורה באירופה - היית מזדעזע", אמר נתניהו. "אנחנו עוצרים בחורים בתוך הישיבה. זה לא יכול להיות. אני מתנגד לזה בתוקף".

מה כולל חוק המעצרים המוצע?

מזכיר הממשלה יוסי פוקס פירט במכתבו את הצעת החוק שמטרתה למנוע את מעצרם של לומדי התורה. לפי ההצעה, החוק יחול אך ורק על לומדים "תחת פיקוח אפקטיבי" של הישיבות.

פוקס ציין במכתבו כי כתוצאה ישירה מפסיקת בג"ץ, נשללו כל תקציבי הישיבות שבהן לומדים תלמידים חייבי גיוס, ואף הוטלו עליהם ועל בני משפחותיהם סנקציות כלכליות שונות. בעקבות זאת, הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לצה"ל לבצע מבצעי מעצרים תכופים, "ללא הבחנה בין תלמידי ישיבות שיושבים ולומדים לבין כאלו שאינם לומדים".

לפי המכתב, המצב הנוכחי הוביל לתסיסה גדולה בקרב משפחות חרדיות שיש להן בנים המשרתים במסגרות חרדיות קרביות ובישיבות הסדר חרדיות. יצוין כי במידה והקואליציה רוצה לקדם את חוק המעצרים, נדרש להפיץ את נוסח החוק כבר היום - מה שעד כה טרם קרה.