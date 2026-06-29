הריקודים לאחר עזיבת המשטרה הצבאית - צילום: צבע שחור הריקודים לאחר עזיבת המשטרה הצבאית | צילום: צילום: צבע שחור 10 10 0:00 / 0:09

ניסיון מעצר של בן ישיבה במעלה אדומים הסתיים הלילה (בין ראשון לשני) ללא מעצר, לאחר שעשרות מפגינים הגיעו למקום בעקבות התרעה של מערכת 'צבע שחור'.

כוחות המשטרה הצבאית שהגיעו לבית המשפחה ברחוב צמח השדה 11 עזבו את האזור, ובסמוך לבית החלו ריקודי שמחה. האירוע החל סמוך לשעה 00:30, כאשר מערכת 'צבע שחור' דיווחה על ניסיון מעצר של בן ישיבה בבית משפחתו. כחצי שעה לאחר מכן עדכנה המערכת כי המשטרה הצבאית עזבה את המקום.

הריקודים בבית תלמיד הישיבה - צילום: דוד מילר הריקודים בבית תלמיד הישיבה | צילום: צילום: דוד מילר 10 10 0:00 / 0:30

ל'בבלי' נודע כי בן הישיבה שאותו ביקשו הכוחות לעצור לומד כיום בישיבה בשכונת רמת אשכול בירושלים, ולא שהה בבית בזמן הגעת הכוחות. בבית שהה באותה עת אחיו, שצפוי להינשא בקרוב.

בעקבות הדיווח על ניסיון המעצר הגיעו למקום עשרות בני אדם במטרה למנוע את המעצר. לאחר שעזבו כוחות המשטרה הצבאית את המקום, התאספו המשתתפים בבית משפחת נגר ופתחו בריקודי שמחה, כשהם רוקדים עם אחיו החתן של בן הישיבה שנותר בבית.

בתיעוד שפרסם כתב כאן 11, דניאל גרובייס, נשמע אחד השוטרים אומר למארגני המחאה: 'תראה, לא הבאתי ניידת אחת, באתי לבד.' בתגובה השיבו לו המפגינים: 'כל הכבוד.'