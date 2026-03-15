נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייצב הלילה בפני הקונגרס לנאום מצב האומה המדובר ביותר בשנים האחרונות | טראמפ הציג הישגים כלכליים חסרי תקדים, לצד אזהרה חריפה ומהדהדת מול איראן בעוד אפשרות התקיפה הצבאית מרחפת מעל שולחן הדיונים | נאום מצב האומה 2026, היישר מבניין הקפיטול (מדיני)
הערב, צפוי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו לתדרך חברי קונגרס, שמונה במספר, בנוגע להתפתחויות מול הזירה האיראנית | מדובר בתדרוך יוצא דופן, שמתקיים רק במקרים חריגים ולפני פעולות משמעותיות | מדובר באינדיקציה נוספת שטראמפ אכן מתכוון לתקוף, תדרוך שיתקיים שעות לפני נאום מצב האומה (בעולם)
טראמפ הצהיר כי בכוונתו לפעול להדחתו של מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט של מדינת אינדיאנה, לאחר שזה התנגד למפת מחוזות קונגרס חדשה שטראמפ קידם | הנשיא הבהיר כי הסנאטור רוד בריי “בגד” במפלגה הרפובליקנית, וכי יעבוד “ללא לאות” כדי להדיחו (בעולם)
הנשיא טראמפ הבהיר כי ארה"ב אינה במלחמה עם ונצואלה, וכי לא צפויות שם בחירות בקרוב | הוא ציין אפשרות לסיוע אמריקני בשיקום תשתיות הנפט במדינה, והוסיף שאינו זקוק לאישור הקונגרס לשליחת כוחות אמריקניים לביצוע פעולות נוספות במדינה | גורמים במודיעין האמריקני עדכנו את הנשיא כי האופוזיציה בוונצואלה תתקשה לשלוט במדינה | האם הוא מתכנן פעולות צבאיות נוספות על אדמת וונצאולה? (חדשות בעולם)
חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי מאיים לתבוע את הממשל - הרפובליקני, בגין אי ציות וביזיון בית הנבחרים, בכך שנמנע מלפרסם מסמכים ותמונות שהיו אמורים להיחשף במלואו | מדובר בפעם הראשונה מזה 100 שנה שתביעה כזו עשויה להיות מוגשת נגד הממשל (חדשות בעולם)
חבר הקונגרס הדמוקרטי הבכיר בני תומפסון ספג ביקורת חריפה לאחר שכינה את הירי על שני חיילי המשמר הלאומי בוושינגטון "תאונה מצערת" | "אתה חושב שזה היה תאונה מצערת? זה היה פיגוע טרור", תקפה אותו המזכירה לבטחון המולדת, קריסטי נואם (בעולם)
פעילים פרו-פלסטינים ניסו לתקוף את יוסי דגן וישראל גנץ ביציאתם מהדיון התקדימי על יו"ש בקונגרס בוושינגטון | ישראל גנץ: "האנטישמים מאבדים שליטה למראה התמיכה האדירה ביו"ש" | יוסי דגן הטיח בהם: "אתם הרשע ואנחנו הצדק, אתם העבר ואנחנו העתיד! ננצח אתכם - ונחיל את הריבונות" (בעולם)
חבר הקונגרס מייקל לולר שלח מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הוא דרש להימנע מהטלת סנקציות על תלמידי ישיבה בעלי אזרחות אמריקאית | "אף שאני סמוך ובטוח שהנושא ייפתר בסופו של דבר בטווח הארוך, זה חיוני שיינקטו צעדים מיידים" | המכתב נשלח בהשתדלות של ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה (פוליטי מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ זעם הלילה על חבר הקונגרס הדמוקרטי הנרי קואלר, ימים ספורים לאחר שחנן אותו בחנינה נשיאותית, על האשמות עליהן יכול היה להיכנס לכלא ל-15 שנה | טראמפ אמר על חבר הקונגרס כי הוא "כפוי טובה" (בעולם)
לראשונה אי פעם הוגשה היום בקונגרס האמריקני הצעת חוק רשמית להטלת סנקציות ואמברגו נשק על ידי חברי קונגרס אנטי-ישראלים בראשות תומכת הטרור ראשידה טאליב | מדובר בפעם הראשונה כאמור שהקונגרס דן באופן רשמי בהטלת סנקציות על ישראל, גם אם לחוק אין שום סיכוי לעבור (חדשות, מדיני)
מחוקקים משתי המפלגות בבית הנבחרים הצביעו הלילה פה אחד בעד חוק שנחקק במיוחד בעקבות טבח השבעה באוקטובר | החוק יעבור כעת לסנאט וצפוי גם שם לעבור, אם כי שם המצב מורכב יותר בגלל גורמים תומכי חמאס מכהנים (בעולם)
ה-FBI יערוך תשאול לשישה מחברי הקונגרס הדמוקרטים שהופיעו בסרטון בו קראו לחיילי צבא ארצות הברית לסרב לבצע פקודות 'בלתי חוקיות' להגדרתם | חברי הקונגרס טוענים כי ממשל טראמפ פועל בניגוד לחוק כשהוא מורה לבצע תקיפות נגד כלי שיט של עבריינים (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה לרפובליקנים להצביע בעד חשיפת מסמכים חסויים הנוגעים לפרשיה שפרטיה חסויים עד היום, ואמר שאין לו מה להסתיר | קיימת עננה סביב שמו של טראמפ בתיקים החסויים, והאם יתברר ששמו מופיע ברשימות הבעייתיות (חדשות, בעולם)
השבתת הממשל בארצות הברית שברה שיאים של כל הזמנים היום, לאחר שהממשל הושבת לארבעים ימים מלאים | טראמפ מצידו החל ללחוץ על המפלגה הרפובליקנית לבטל את הכללים ולהודיע שהתקציב עבר ברוב רגיל | הוויכוח: תוכנית הבריאות של אובמה (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בראיון שישראל חייבת לסיים את המלחמה בגלל הפגיעה בשמה הטוב | לדבריו, ישראל מנצחת במלחמה אבל לא במלחמת התדמית | על ה-7 באוקטובר: "יש אנשים שמנסים להכחיש את זה אבל אני יודע מה היה שם" (בעולם)
דו״ח שפרסמה ועדת המשפטים של הקונגרס האמריקני קובע כי סביר שכספי ממשלת ארצות הברית מימנו בעקיפין את המחאה נגד ממשלת נתניהו, וזאת לכאורה בניגוד לחוק בארה״ב | מהדו״ח עולה כי במשך ארבע שנים הועברו לאלף עמותות אנטי נתניהו בישראל כמעט מיליארד דולר | הדו״ח גם קובע שממשל ביידן מימן לכאורה עמותות באיזור מדינת ישראל עם קשרים לארגוני טרור|בעמותת עתיד כחול לבן הכחישו כל קשר לתרומה מגוף ממשלתי או מדינתי (בעולם)