"אסטרטגיה גאונית": ההלם מהמתקפה האמריקאית על האי האיראני 

חבר הקונגרס מייקל מק'קול מטקסס אמר בריאיון ל'פוקס ניוז' כי הפגיעה האמריקאית באי חארג' שבאיראן, שבו נמצא נמל הנפט הגדול ביותר של המדינה, הייתה כמו "שח-מט" עבור המשטר.

האי חארג' הוא אי בעל חשיבות אסטרטגית במפרץ הפרסי, המשמש כטרמינל הנפט הגדול ביותר של איראן וכמוקד מרכזי לייצוא הנפט הגולמי שלה, תעשייה שמוערכת בכ־50 מיליארד דולר. למתקן יש יכולת טעינה של כ־7 מיליון חביות נפט ביום, וכ־90 אחוזים מייצוא הנפט הגולמי של איראן עוברים דרכו.

מק'קול שיבח את האסטרטגייה של הנשיא דונלד טראמפ לפגוע בנכס אסטרטגי מרכזי של איראן. לדבריו, "הפגיעה באי חארג', שהוא אבן הכתר, 90 אחוז מהייצוא יוצא משם. זה כמו שחמט מט למנהיג העליון".

הוא הוסיף: "זו הייתה אסטרטגיה צבאית גאונית לחלוטין. המטרה הצבאית ברורה מאוד, והדברים מתקדמים מצוין. הנשיא יכול להכריז על ניצחון שם".

טראמפ אמר ביום שישי כי הפגיעות "השמידו" יעדים צבאיים על האי אך לא פגעו בתשתיות הנפט במקום. המתקפה הגיעה בזמן ששוקי האנרגיה העולמיים עדיין מוטרדים מהביטחון במצרי הורמוז, המעבר החשוב ביותר בעולם לנפט.

מק'קול, עם זאת, ציין כי הוא מאמין שהאמריקאים יראו "את מחיר הדלק יורד בצורה משמעותית" ברגע שהמטרה הצבאית תושג. "אני חושב, שוב, שכאשר נשלוט באי חראג', בטווח הארוך נהיה עם יותר שליטה על האנרגיה בעולם ממה שהיינו לפני הפלישה לאיראן", אמר.

מק'קול הודה כי ייתכן שיהיה כאב כלכלי לטווח הקצר, אך לטווח הארוך "זה יעמיד אותנו במצב טוב יותר לא רק עבור ילדיי, אלא עבור הדורות הבאים", לדבריו.