טראמפ מאריך את הפסקת האש עם איראן עד להגשת תשובה ברורה מטהרן

בפיתוח דרמטי שהגיע לאחר שעות של מתיחות ודיווחים סותרים, הודיע הנשיא דונלד טראמפ הערב (שלישי) כי הוא מאריך את הפסקת האש עם איראן. ההחלטה מגיעה לבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן, על רקע פיצול קשה בממשלת איראן.

"בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות, באופן לא מפתיע, ולבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן, התבקשנו לעצור את התקפתנו על איראן עד שמנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת", כתב טראמפ בהודעה רשמית. הנשיא האמריקני הבהיר כי הוא הורה לצבא ארצות הברית להמשיך את המצור הימי על איראן, אך בכל שאר ההיבטים להישאר מוכן ומסוגל. "לפיכך, הוריתי לצבאנו להמשיך את המצור, ובכל שאר ההיבטים, להישאר מוכן ומסוגל, ולכן יאריך את הפסקת האש עד להגשת הצעתם והדיונים יסתיימו, בדרך זו או אחרת", ציין.

שעות של אי ודאות

ההודעה מגיעה לאחר יום שלם של בלבול ומסרים סותרים. כזכור, איראן הודיעה מוקדם יותר היום כי לא תגיע למשא ומתן המתוכנן בפקיסטן, בעוד שטראמפ עצמו שקל לבטל את יציאת המשלחת האמריקנית.

על פי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', התייעצויות מדיניות בהשתתפות סגן הנשיא ג'יי די ואנס נמשכו במשך שעות בבית הלבן, כאשר גם שר ההגנה פיט הגסת' השתתף בפגישות. בצל המתיחות, פרסם הבית הלבן תמונה של הנשיא טראמפ עם הכיתוב "האמינו בטראמפ" ושני אימוג'י של סימן "שקט" - מסר שנועד לרמוז על מהלכים מאחורי הקלעים.

המצור הימי נמשך

למרות הארכת הפסקת האש, הבהיר טראמפ כי המצור הימי על איראן ימשך ללא הפסקה. כוחות אמריקניים ממשיכים לאכוף סנקציות במצר הורמוז ובמימי המפרץ, כאשר רק אמש השתלטו על מכלית נפט איראנית ענקית באזור האינדו-פסיפי.

על פי נתונים שפורסמו, מאז תחילת המבצע ב-13 באפריל הונחו 27 כלי שיט מסחריים לשוב על עקבותיהם או לחזור לנמלים האיראניים.

במקביל, משרד האוצר האמריקני הטיל הערב סנקציות כלכליות חדשות על איראן, המכוונות כלפי יחידים וחברות בענייני סחר ותעבורה אווירית.

פקיסטן ממשיכה במאמצי התיווך

שר ההסברה של פקיסטן, עטאוללה טאראר, מסר כי ארצו "עדיין ממתינה לתגובה רשמית מצד איראן בנוגע לאישור המשלחת להשתתף בשיחות השלום באסלאמאבאד". לדבריו, פקיסטן "נמצאת בקשר מתמיד עם האיראנים ופועלת בדרך של דיפלומטיה ודיאלוג".

טאראר הדגיש כי "פקיסטן עשתה מאמצים כנים לשכנע את ההנהגה האיראנית להשתתף בסבב השני של השיחות ומאמצים אלה נמשכים". הוא הוסיף כי "החלטה של איראן להשתתף בשיחות היא קריטית" להמשך התהליך הדיפלומטי.

טהרן: "חסימת נמלים היא מעשה מלחמה"

מוקדם יותר היום צייץ שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בטון חריף נגד ארצות הברית. "חסימת נמלי איראן היא מעשה מלחמה ולכן הפרת הפסקת האש", כתב עראקצ'י. "פגיעה בכלי שיט מסחרי ולקיחת צוותו כבני ערובה היא הפרה חמורה אף יותר. איראן יודעת לנטרל הגבלות, להגן על האינטרסים שלה, ולהתנגד לבריונות".

יצוין כי בימים האחרונים המשיך טראמפ למסור מסרים סותרים, כאשר מצד אחד הביע אופטימיות לגבי השגת הסדר עם איראן, ומצד שני הזהיר כי הוא מצפה לחזור להפצצות. "אנחנו נשיג הסדר נהדר עם איראן. אין להם ברירה. אנו בעמדת מו"מ מאוד חזקה", הבהיר הנשיא בראיון.