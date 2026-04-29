נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ליועציו הבכירים להמשיך במצור הימי על איראן ולהמשיך לחנוק את הכלכלה ומשלוחי הנפט של המשטר. כך דיווח הלילה (בין שלישי לרביעי) העיתון וול סטריט ג'ורנל, תוך שהוא מצטט גורמים בכירים בממשל האמריקני.

על פי הדיווח, הנשיא טראמפ מעריך ששתי האפשרויות האחרות העומדות בפניו - חזרה ללחימה מלאה או נטישה של הסכסוך - מסוכנות יותר מבחינה אסטרטגית ופוליטית. ההחלטה מגיעה על רקע לחצים פנימיים בממשל ובקרב יועציו, חלקם חוששים שנסיגה מהירה מדי עלולה להיתפס כחולשה ולפגוע ברפובליקנים בבחירות האמצע.

גורמים רשמיים בבית הלבן הבהירו כי הנשיא טראמפ אינו מוכן לוותר על הדרישה המרכזית שלו מאיראן - השהיית העשרת האורניום לתקופה של 20 שנה לפחות. דרישה זו עומדת במוקד המשא ומתן בין שתי המדינות, והיא נתקלת בהתנגדות עזה מצד טהרן.

כזכור, גורם אמריקני בכיר מסר בימים האחרונים כי הנשיא טראמפ אינו מרוצה מההצעה שהגישה איראן, משום שהיא אינה נותנת מענה מספק לסוגיית הגרעין. ההצעה האיראנית התמקדה בעיקר בהיבטים כלכליים ולא נגעה לליבת המחלוקת - תוכנית הגרעין.

יצוין כי ההשפעות של המצור מורגשות גם בתעשיות המרכזיות של איראן. איראן הודיעה לאחרונה על איסור יצוא של עשרות מוצרי פלדה, בצעד חריג שנועד להתמודד עם הפגיעה הקשה בתעשייה המקומית. לפי הערכות, כ-25% עד 30% מהתפוקה הלאומית של הפלדה ירדה מהקו בעקבות תקיפות אוויריות והמצור הכלכלי.

ימים האחרונים עלו דיווחים על כך שסוכנויות מודיעין אמריקניות בוחנות כיצד תגיב איראן אם הנשיא טראמפ יכריז על ניצחון חד-צדדי במלחמה. המטרה היא להבין מה יהיו ההשלכות של נסיגה אפשרית מהסכסוך, דבר שחלק מהפקידים והיועצים של הנשיא האמריקני חוששים שעלול להוביל להפסד רפובליקני בבחירות האמצע.

בינתיים, המשטר האיראני ממשיך להתמודד עם משבר כלכלי עמוק. על פי דיווחים, התקיים דיון חירום בטהרן בשל החשש שהכלכלה תקרוס תוך 6-8 שבועות והמונים ייצאו לרחובות במחאה. המצב הכלכלי הקשה מאלץ את המשטר לשקול את אפשרויותיו בזהירות, תוך שהוא מנסה לאזן בין הלחץ הפנימי לבין הדרישות האמריקניות.