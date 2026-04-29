טראמפ מאיים על איראן: 'לא עוד מר בחור נחמד'

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (רביעי) הודעה חריפה במיוחד כלפי איראן, בליווי תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית המציגה אותו באופן דרמטי עם נשק ביד על רקע מדבריות בוערים. "איראן לא מצליחה להתאפס על עצמה. הם לא יודעים איך לחתום על הסכם לא-גרעיני. כדאי להם להתעשת בקרוב!", כתב הנשיא.

מתחת לטקסט הופיעה כותרת מודגשת באותיות גדולות: "NO MORE MR. NICE GUY!" (לא עוד מר בחור נחמד). המסר החד מגיע על רקע דיווחים על פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מאחורי הקלעים, כאשר מוקד ההנהגה באיראן עבר שינוי יסודי לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי.

