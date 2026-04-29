טראמפ מאיים על איראן: 'לא עוד מר בחור נחמד'

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (רביעי) הודעה חריפה במיוחד כלפי איראן, בליווי תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית המציגה אותו באופן דרמטי עם נשק ביד על רקע מדבריות בוערים. "איראן לא מצליחה להתאפס על עצמה. הם לא יודעים איך לחתום על הסכם לא-גרעיני. כדאי להם להתעשת בקרוב!", כתב הנשיא.
מתחת לטקסט הופיעה כותרת מודגשת באותיות גדולות: "NO MORE MR. NICE GUY!" (לא עוד מר בחור נחמד). המסר החד מגיע על רקע דיווחים על פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מאחורי הקלעים, כאשר מוקד ההנהגה באיראן עבר שינוי יסודי לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי.
פעילות דיפלומטית מאחורי הקלעים
למרות הטון החריף של הנשיא, מקורות בכירים מסרו אמש ל-CNN כי הפערים בין ארצות הברית לאיראן אינם גדולים כפי שהם נראים. הפעילות הדיפלומטית מתרכזת כעת בתהליך מדורג, כאשר בשלב הראשון יתמקדו בפתיחת מצר הורמוז ללא הגבלות ואגרות, ורק בשלב מאוחר יותר יידון הנושא הגרעיני.
יצוין כי טראמפ כתב מוקדם יותר כי "איראן הודיעה שהיא בקריסה", ושמשטר האייתוללות ביקש שארה"ב "תיפתח את מצר הורמוז בהקדם האפשרי, בזמן שהם מנסים להסדיר את מצב ההנהגה שלהם".
המלצות היועצים: המשך הלחץ
על פי דיווח ב'אקסיוס', יועציו הבכירים של טראמפ ממליצים בשלב זה להימנע מחידוש התקיפות הצבאיות נגד איראן. ההמלצה המקצועית מתמקדת בהמשך המצור הימי ובהחרפת הסנקציות הכלכליות על טהראן.
בממשל האמריקני מביעים דאגה מפני תרחיש שבו ארצות הברית תיקלע לתקופה ממושכת המוגדרת כלא מלחמה ולא הסכם. מצב זה עלול לאלץ את הפנטגון להשאיר כוחות צבא גדולים וקבועים במזרח התיכון, דבר שהממשל מבקש למנוע.
לפי הדיווח, הנשיא טראמפ התבטא בפגישות סגורות ואמר כי "כל מה שמנהיגי איראן מבינים זה פצצות". אחד מיועציו הגדיר את עמדתו הנוכחית כמתסכלת אך ריאלית: "הנשיא לא רוצה לחזור להפעיל כוח, אבל גם לא מוכן להיכנע".
