ארצות הברית מתקפלת? סוכנויות מודיעין אמריקניות בוחנות כיצד תגיב איראן אם הנשיא דונלד טראמפ יכריז על ניצחון חד-צדדי במלחמה. כך דיווחה הערב (שלישי) סוכנות הידיעות רויטרס, שמתבססת על שני פקידים אמריקנים וגורם הבקיא בעניין.

על פי הדיווח, המטרה היא להבין מה יהיו ההשלכות של נסיגה אפשרית מהסכסוך, דבר שחלק מהפקידים והיועצים של הנשיא האמריקני חוששים שעלול להוביל להפסד רפובליקני בבחירות האמצע של השנה.

לפני שעה קלה כתב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי קנצלר גרמניה פרידריך מרץ "חושב שזה בסדר שלאיראן יהיה נשק גרעיני". טראמפ הוסיף בחשבונו ברשת החברתית Truth Social כי מרץ "לא יודע על מה הוא מדבר! אם לאיראן היה נשק גרעיני, כל העולם היה מוחזק כבן ערובה. אני עושה משהו עם איראן, ממש עכשיו, שאומות אחרות, או נשיאים, היו צריכים לעשות מזמן. לא פלא שמצבה של גרמניה כל כך גרוע, הן מבחינה כלכלית והן מבחינות אחרות!".

אחר הצהריים כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social כי "איראן הודיעה שהיא בקריסה", ושמשטר האייתוללות ביקש שארה"ב "תיפתח את מצר הורמוז בהקדם האפשרי, בזמן שהם מנסים להסדיר את מצב ההנהגה שלהם".