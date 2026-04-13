גורם בבית המלוכה הסעודי: "יש להקים חלופה שלטונית באיראן"

מוחמד בן סלמאן והנשיא טראמפ ( הבית הלבן )

בהתבטאות נדירה ומשמעותית, חשף גורם בכיר בבית המלוכה הסעודי את עמדת הממלכה האמיתית בנוגע לאיראן. בשיחה עם כתב ערוץ 12, הבהיר הגורם כי "אין פתרון מלבד כניסה קרקעית לאיראן - אך יש להקים חלופה שלטונית". המסר, שמגיע על רקע קריסת השיחות באיסלמאבאד והחרדה הגוברת במפרץ מהפסקת האש, משקף את התסכול העמוק של מדינות ערב הסוניות מהמדיניות המערבית כלפי טהראן.

כידוע, מדינות המפרץ חשות זה שנים את טבעת החנק האיראנית מתהדקת סביבן. הן רואות בהפסקת האש בין וושינגטון לטהראן "כניעה אמריקאית" שמותירה את איראן כ"בעלת הבית" האפקטיבית באזור, במיוחד בנתיבי שיט קריטיים כמו מצר הורמוז. עבור ריאד ואבו דאבי, זוהי הזדמנות היסטורית לגדוע את זרועות התמנון האיראני - הזדמנות שלדעתם ארצות הברית מפספסת. "פירוק מוחלט או כלום" הדרישה הסעודית אינה מסתפקת בפירוק יכולות הגרעין והטילים. משרד החוץ באבו דאבי שיגר השבוע הודעה נחרצת בה הבהיר כי ההתמודדות עם איראן חייבת להיות "כוללת ומלאה". האמירתים דורשים טיפול שורש לא רק בגרעין, אלא גם במערכי הטילים הבליסטיים, במערכי הכטב"מים ובהפעלת השלוחות ברחבי האזור. "יש להעמיד את איראן לדין על פשעיה ותוקפנותה", נמסר רשמית מאבו דאבי. איחוד האמירויות הביע אכזבה עמוקה מכישלון מועצת הביטחון להגן על מצר הורמוז, ובעיתון "אל-ח'ליג'" הגדירו את הסגירה האיראנית כ"בלתי חוקית". למרות הבטחות הנשיא טראמפ להקל על השיט, במפרץ חשים שהמציאות שונה לחלוטין.

מטוסי הקרב אמריקאים נערכים לתקוף באיראן ( צילום: פיקוד מרכז ארה"ב )

הכרעה בסגנון סדאם חוסיין

בבירות המפרץ נשמעים קולות חסרי תקדים. פרשנים מדברים על "שלב של עצירת נשימה" ודורשים הכרעה בסגנון נפילת סדאם חוסיין - לא פחות מכך. הדרישה להפלת המשטר האיראני והקמת חלופה שלטונית מהווה שינוי דרמטי בשיח הציבורי במדינות ערב, שבעבר נמנעו מהצהרות כה נחרצות.

"האזור נכנס לשלב של עצירת נשימה", מזהירים פרשנים במפרץ. בעלות הברית של ארצות הברית מבהירות: הפסקת אש שמשאירה את איראן עם יכולות גרעין וטילים היא רק ספירה לאחור לפיצוץ הבא. מדינות אלו רואות בממשל טראמפ את ההזדמנות האחרונה לפעולה מכרעת, ומתוסכלות מהמהלכים הדיפלומטיים שלדעתן מותירים את האיום האיראני על כנו.

התעצמות צבאית עצמאית

במקביל לדרישות מוושינגטון, מדינות המפרץ נערכות בעצמן למציאות של עימות ממושך. ערב הסעודית חשפה השבוע שתי מערכות תעופה בלתי מאוישות חדשות, ה"סולטאנה" וה"ראבחה", המהוות פריצת דרך משמעותית ביכולותיה הצבאיות. שני כלי הטיס הם 100% תוצרת סעודיה, הישג משמעותי בתחום התעופה הבלתי מאוישת עבור הממלכה.

העיתוי של חשיפת הכטב"מים אינו מקרי. הוא מגיע על רקע תחושות קשות של "פאניקה" ו"חרדת נטישה" בבירות המפרץ בעקבות הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן. מדינות האזור חוששות כי ארה"ב "קיפלה את הצי" והותירה את טהראן כ"בעלת הבית" האפקטיבית, במיוחד בנתיבי שיט קריטיים כמו מצר הורמוז. ההשקעה בפיתוח צבאי עצמאי משקפת את ההבנה כי לא ניתן להסתמך רק על המטריה האמריקאית.

חשית הכטב"מים בסעודיה ( צילום: רשתות ערביות )

מלחמה בשלוחות האיראניות

בעוד הדיון הציבורי מתמקד בגרעין ובטילים, מדינות המפרץ מנהלות מערכה שקטה נגד זרועות התמנון האיראני. בשבועות האחרונים התגלה כי מתחת לפני השטח של גורדי השחקים בדובאי ובסמטאות מנאמה, התנהל מצוד חשאי שהגיע לשיאו בימים האחרונים - גל מעצרים חסר תקדים של סוכני טרור איראניים וחיזבאללה שניסו לחדור ללב הכלכלה הערבית ולהקים תאי טרור רדומים.

משרד הפנים בבחריין הודיע על מעצרם של שלושה חברי חוליה מסוכנים שעברו אימונים מקצועיים בנשק ובחבלה על אדמת לבנון, ופעלו בשירות המודיעין האיראני. גם איחוד האמירויות וכווית הכריזו על חשיפת רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו לערעור היציבות הכלכלית והביטחונית. המסר שעובר מממלכת בחריין ועד נסיכויות המפרץ לטהראן הוא חד וברור: המשחק הסתיים.

ההתבטאות הנדירה של הגורם הסעודי משקפת את המצב הרוחות האמיתי במפרץ. בעוד וושינגטון מנסה למצוא פתרון דיפלומטי, בירות ערב דורשות פתרון צבאי מכריע. השאלה היא האם הממשל האמריקני יקשיב לבעלות בריתו, או שימשיך בדרך הדיפלומטית שלדעת מדינות המפרץ תוביל רק לחיזוק איראן ולהחלשת האזור כולו.