מדינות המפרץ החלו בנקיטת צעדי חירום לניתוב מחדש של יצוא האנרגיה, זאת בעקבות השתלטות איראן על מצר הורמוז והכרזתה על סגירתו המוחלטת לתנועת מכליות, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

ערב הסעודית פועלת להעברת אספקת הנפט הגולמי דרך צינור "מזרח-מערב" לנמל ינבוע הממוקם לחופי הים האדום, במטרה לעקוף את נקודת החנק הימית שבה עובר כחמישי מאספקת הנפט העולמית.

​המשבר החריף לאחר שבימים האחרונים הושבתה לחלוטין הפעילות בראס לאפן שבקטר, מתקן הגז הטבעי המונזל הגדול בעולם, בעקבות מתקפת כטב"מים איראנית.

שר האנרגיה הקטרי הזהיר כי השבתת המתקן, האחראי לכ-20 אחוזים מהאספקה העולמית, עלולה להימשך שבועות ארוכים ואף חודשים. במקביל, חברות הספנות הגדולות בעולם הודיעו על הפסקת המעברים באזור, לאחר שמבטחי כלי השיט ביטלו את הכיסוי הביטוחי לנתיבי המפרץ.

​איראן מצידה הבהירה כי לא תאפשר מעבר של כלי שיט במצר בתגובה למבצע הצבאי של ארצות הברית וישראל בשטחה.

בשידור בטלוויזיה הממלכתית הכריז יועץ למפקד משמרות המהפכה, הגנרל אבראהים ג'בארי, כי "מצר הורמוז סגור". לדבריו, הכוחות האיראניים "יכו ויעלו באש כל ספינה שתנסה לחצות" את הנתיב, וזאת במטרה להבטיח כי "לא נאפשר לאף טיפת נפט לזרום אל מחוץ לאזור".

​על אף האיומים והפסקת התנועה של המדינות השכנות, נתונים ממעקב מכליות מצביעים על כך שנפט איראני ממשיך לזרום דרך המצר בקצב כמעט רגיל. המנהיג העליון החדש של איראן גיבה את המהלכים הללו והצהיר כי "מינוף חסימת מצר הורמוז חייב להימשך". נכון לעכשיו, לא פחות מ-150 מכליות נפט נותרו עוגנות מחוץ למצר ללא יכולת תנועה, ומחירי הנפט הגולמי בשווקים הבינלאומיים חצו את רף 100 הדולרים לחבית.

המהלך הסעודי נועד לייתר את הצורך במצרי הורמוז באמצעות צינורות, רעיון ישראלי דומה הוזכר לאורך השבוע אודות התקנת צינורות לאורך מצרי הורמוז.