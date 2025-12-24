ענקית הספנות הדנית מחזירה בזהירות ספינה ראשונה למעבר דרך הים האדום ומצר באב אל־מנדב, לאחר תקופה ממושכת של השבתת המסלול בשל תקיפות החות'ים | אף שהמעבר האחרון עבר בשלום, גורמים בתעשייה שומרים על זהירות וקוראים ל"התקדמות מדורגת בלבד" (בעולם)
תקלה רחבת־היקף בכבלי תקשורת מרכזיים ליד חופי ג'דה פגעה בשירותי אינטרנט של מדינות רבות באסיה ובמזרח התיכון | הגורמים המדויקים עדיין לא ידועים, והמתיחות הביטחונית באזור רק מגבירה את הדאגות לפגיעוּת תשתיות קריטיות אלו | בין הנפגעים: פקיסטן, איחוד האמירויות והודו | מאחורי הקלעים חשש עקיף מהשפעה חות'ית לפגיעה (בעולם)
החות'ים שבו לסורם בשבוע האחרון, והערב קיבלו אחריות להטבעת הספינה Eternity C, והודו שחטפו 15 אנשי צוות | זו הספינה השנייה שהחות'ים הצליחו להטביע השבוע, תוך גרימת נזק כזה לרכוש ולחיי אדם | לפחות ארבעה אנשי צוות שהיו על הספינה נהרגו - ועוד שניים נפצעו (בעולם)
חודשים ספורים חלפו מאז ההסכם הבלתי כתוב שנחתם בין טראמפ לבין החות'ים, והשבוע חזרו בארגון הטרור התימני לסורם ותקפו שתי ספינות משא, באחד מהם נהרגו ארבעה אנשי צוות | אמש פרסם ארגון הטרור תיעוד דרמטי מההשתלטות והטבעת ה-Magic Seas (העולם הערבי)