איראן מאיימת: נחסום את ים סוף ומפרץ עומאן אם המצור לא יופסק

איראן הוציאה הבוקר (רביעי) אזהרה חריפה לארצות הברית: אם המצור הימי על נמלי המדינה לא יופסק - טהרן תמנע את המשך התנועה המסחרית בים סוף ובמפרץ עומאן. האיום האיראני מגיע על רקע הלחץ הכלכלי והצבאי המתגבר שמפעילה וושינגטון, כאשר למעלה מ-10,000 חיילים אמריקאים ו-12 ספינות מלחמה מבצעים מצור מלא על נמלי איראן.

המצור האמריקאי, שנכנס לתוקף לפני כשבועיים, חוסם תנועה מסחרית בהיקף של כמעט חצי מיליארד דולר ביום - כ-280 מיליון דולר מיצוא ו-160 מיליון דולר מיבוא. אנליסטים מעריכים כי איראן תמצה את יכולת האחסון שלה תוך שבועות ספורים, מה שיכריח את השלטון בטהרן לבחור בין הפסקת ייצור לבין כניעה לדרישות האמריקניות. מצר הורמוז - נקודת התורפה של הכלכלה העולמית האיום האיראני להפריע לתנועה הימית בים סוף ובמפרץ עומאן אינו ריק מתוכן. מצר הורמוז, שדרכו עוברת כשליש מהספנות העולמית של נפט וגז, נמצא בשליטה חלקית של איראן. חסימה של המצר, גם חלקית, עלולה לגרום לזעזוע כלכלי עולמי ולעליית מחירי האנרגיה בצורה דרמטית. כזכור, בחודשים האחרונים נרשמו מספר תקריות חשודות באזור. לפני מספר חודשים דווח על מכלית נפט שסטתה במפתיע ממסלולה לעבר המים הטריטוריאליים של איראן, לאחר שסירות קטנות התקרבו אליה. בנוסף, איראן לקחה אחריות על חטיפת מכלית שנשאה כשני מיליון ליטר דלק, באשמת "הברחת דלקים".

טראמפ מגביר את הלחץ הדיפלומטי

על רקע המתיחות המתגברת, חשף הנשיא דונלד טראמפ השבוע כי פנה ישירות לנשיא סין שי ג'ינפינג בבקשה שלא לספק נשק לאיראן. "כתבתי מכתב לנשיא סין", מסר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. "ביקשתי ממנו שלא ייתן נשק לאיראן. הוא כתב לי מכתב בחזרה, והוא אומר שהוא לא עושה את זה".

למרות המתיחות הצבאית, רמז הנשיא טראמפ השבוע כי שיחות נוספות עם איראן עשויות להתקיים תוך יומיים בפקיסטן. ההתבטאות מגיעה שבועיים בלבד לאחר שסבב קודם של משא ומתן באיסלמאבאד קרס על רקע מחלוקות עמוקות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית ומצר הורמוז.

השלכות על נתיבי הספנות העולמיים

האיום האיראני מגיע בעת שתעשיית הספנות העולמית עדיין מתאוששת מתקופה ממושכת של הפרעות בים האדום. רק לאחרונה החזירה ענקית הספנות הדנית מארסק ספינה ראשונה למעבר דרך הים האדום ומצר באב אל-מנדב, לאחר כשנתיים של הפסקה בשל תקיפות החות'ים.

חסימה נוספת של נתיבי ספנות מרכזיים, הפעם במפרץ עומאן ובמצר הורמוז, עלולה להוביל לעלייה חדה במחירי המשלוחים ולהאריך משמעותית את זמני ההפלגה, כאשר ספינות ייאלצו לעקוף דרך כף התקווה הטובה. המהלך עלול לגרום לנזק כלכלי עולמי משמעותי ולהעלות את מחירי הסחורות והאנרגיה ברחבי העולם.